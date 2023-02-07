

القاهرة ـ ناهد إمام



أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن الوزارة بصدد عقد بروتوكولات تعاون مع محافظة المنوفية لتنفيذ عدد من المجالات التنموية لإحداث تنمية شاملة على أرض المحافظة، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إعداد برنامج لحوكمة هجرة العمالة بالخارج من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات العمل الدولية.



جاء ذلك على هامش زيارتها امس لمحافظة المنوفية وتدشينها مع محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون امس مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» بقصر ثقافة شبين الكوم، بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها والتعريف بفرص وخطوات الهجرة الآمنة لأبناء المحافظة.



وأشارت السفيرة سها، إلى دور الوزارة في دعم القطاع الصناعي وتعاونها مع جهاز المشروعات في تقديم المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة كبديل عن الهجرة غير الشرعية.



واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة منذ صدور تكليفات القيادة السياسية بمؤتمر الشباب في ديسمبر 2019 بإطلاق مبادرة مراكب النجاة والتي تشمل 14 محافظة بإعداد برامج لتأهيل الشباب وتنفيذ حملات توعوية مكثفة لهم، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التخطيط لإدراج مبادرة «مراكب النجاة» كمبادرة قومية يتم إطلاقها في 70 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة».



من جانبه، أكد المحافظ أن قضية الهجرة غير الشرعية تمثل تحديا حقيقيا بمجتمعنا المصري مما يحتم علينا جميعا أن نوحد الجهود والرؤى في سبيل مكافحة تلك الظاهرة بمختلف أبعادها، مشيرا إلي أن هناك مجموعة من الدوافع الاجتماعية والاقتصادية التي ينبغي معالجتها في سبيل الحد عن تلك الظاهرة.



وثمن المحافظ الجهود الرامية لمكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية، مؤكدا علي تقديم الدعم اللازم لكافة الفعاليات والبرامج التي من شأنها تعزيز استراتيجية المعالجة الجذرية لأسباب تلك الظاهرة حفاظا على أرواح شبابنا وتوفير فرص عمل ملائمة لهم في ظل بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.



بدوره، استعرض رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إيهاب حجازي، جهود الجهاز في تنفيذ خطط الدولة وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وتناول عرض مكونات الجهاز والخدمات المالية والغير مالية التي يقدمها في تمويل المشروعات ودعم القطاع الأهلي من خلال خدمات الشباك الواحد وتدريب ريادات الأعمال لخلق جيل جديد من رواد الأعمال ومشاركة مبادرة حياة كريمة في تأهيل السيدات للمشاركة في المشروعات، مؤكدا أنه خلال الفترة السابقة تم دعم الجهاز بنحو 10 ملايين و500 ألف جنيه وتوفير 260 فرصة عمل للشباب، مشيرا إلى أن الجهاز شارك في عقد العديد من الندوات لتوعية وتعريف الشباب بالمشروعات القومية للحد من الهجرة غير الشرعية.