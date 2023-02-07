توفي اللاعب الدولي السوري السابق نادر جوخدار عن 45 عاما اثر انهيار البناء الذي يسكنه في مدينة جبلة الساحلية نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب البلاد فجر امس، حسب ما أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، فيما علقت الأنشطة الرياضية حتى إشعار آخر.



وكتب الاتحاد السوري في حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يتقدم بأحر العزاء لأسرة نجم منتخب سورية الأسبق نادر جوخدار، ولعائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين».



وشغل جوخدار مركز الهجوم مع نادي الوثبة والجيش ثم احترف مع الفيصلي والوحدات الأردنيين قبل أن يعتزل اللعب في 2008، ويتجه للتدريب في أندية محلية وفي نادي السلام زغرتا اللبناني العام الماضي.



كما دافع عن ألوان منتخب سورية بين 1995 و1997 وشارك معه في كأس آسيا 1996 مسجلا هدفين في دور المجموعات.



ونعت إدارة نادي الوثبة لاعبها السابق الذي حمل ألوانها في فترتين «ننعى إليكم فقيد نادينا والرياضة السورية لاعبنا الدولي السابق نادر جوخدار وولده تاج الدين اللذين وافتهما المنية على إثر الزلزال الذي ضرب بلدنا ونتقدم بأحر العزاء من أسرة الفقيدين».



وأعلن الاتحاد الرياضي العام، السلطة الرياضية الأعلى، تعليق «جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية حتى إشعار آخر وتكريس كل الجهود لمساعدة المواطنين المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له سورية امس».



وأدى الزلزال الذي ضرب عدة مدن سورية ومصدره تركيا إلى انهيار عشرات المباني، موديا بحياة المئات.



من جهتها، أعلنت وزارة الإعلام السورية في صفحتها الرسمية على تويتر «وفاة لاعب نادي العروبة الحلبي بكرة السلة ألبير تنكجيان ووالدته اثر الزلزال».



وحول إيقاف النشاط الرياضي في البلاد، أكد صلاح رمضان رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم لوكالة فرانس برس «إيقاف كل البطولات المحلية بكرة القدم لكل الفئات».