عبدالكريم العبدالله



عقد المركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية IHR الدورة التدريبية لرفع القدرات الأساسية للاستعداد والتأهب والجاهزية للتعامل مع الأحداث الصحية الأشعاعية والنووية، وذلك بالتعاون مع خبراء منظمة الصحة العالمية من قطاع الاستعداد والتأهب والجاهزية للأحداث الصحية الطارئة بحضور الوكيل المساعد للشؤون الفنية د.عبدالرحمن المطيري.



وجاءت الدورة التدريبية بناء على برنامج خطة الطوارئ المركزية بوزارة الصحة ولجنة التأهب والاستعداد والتعامل مع الحوادث والطوارئ الإشعاعية والنووية وبحضور أكثر من 100 مشارك من 29 جهة من الجهات الفنية ذات الصلة على المستوى الوطني.



وقد مثلت الجهات من خارج وزارة الصحة (الإدارة العامة للطيران المدني، الإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، الإدارة العامة للجمارك، وزارة الداخلية - إدارة المنافذ، الإدارة العامة للدفاع المدني، الحرس الوطني، الهيئة العامة للبيئة، وزارة الإعلام، وزارة الخارجية، مؤسسة الموانئ الكويتية، مركز الأبحاث العلمية، ضابط الاتصال الوطني لإطار سنداي للكوارث) ومن وزارة الصحة (فريق خطة الطوارئ المركزية، لجنة الطوارئ الإشعاعية، الإدارة العامة للوقاية من الإشعاع، إدارة الطوارئ الطبية، مختبر السموم، إدارة المستودعات الطبية، إدارة خدمات المختبرات الطبية، قسم صحة الموانئ والحدود) بالإضافة الى الكوادر الطبية من أطباء وفنيين وممرضين من أقسام الطوارئ والأشعة والطب النووي من المستشفيات التالية: مستشفى الأميري - مستشفى العدان - مستشفى الجهراء - مستشفى مبارك الكبير- مستشفى الفروانية - مستشفى جابر الأحمد- مركز الكويت لمكافحة السرطان kccc.



وتهدف الدورة التدريبية إلى تعزيز القدرات الفنية للكوادر الوطنية والكوادر الصحية المدرجين ضمن عمليات التأهب والاستعداد والجاهزية للتعامل مع الطوارئ الطبية الصحية الإشعاعية والنووية على المستوى الوطني، إذ أخذوا في الاعتبار أهمية التواصل مع الجمهور، حيث يشمل تعزيز القدرات الوطنية على التعامل مع الأحداث الصحية الطارئة على عوامل عدة منها: تحديد وتقييم المخاطر، تقديم الخدمات الصحية الطارئة والحفاظ على المرافق الصحية الوظيفية مثل (وجود سيارات إسعاف، المستشفيات، المختبرات والصيدليات)، تدريب قوى بشرية عاملة ومؤهلة وتوفير كميات كافية من المستلزمات والأجهزة الطبيبة اللازمة والأدوية، علما أن تطوير القدرات الأساسية الوطنية على التأهب والاستجابة والتعافي بعد حالات الطوارئ الصحية يساهم بشكل فعال في تطبيق اللوائح الصحية الدولية IHR (2005) وتحقيق واحدة من الأهداف المحددة في برنامج العمل العالمي لمنظمة الصحة العالمية WHO.