عبدالكريم العبدالله



أعلن استشاري طب وجراحة العيون ورئيس المؤتمر الـ 22 لطب وجراحة العيون الشامل د.فيصل الجسار عن انطلاق المؤتمر الذي تستضيفه الكويت تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي 9 الجاري وعلى مدار 3 أيام في فندق «وولدورف استوريا» بمجمع الأفنيوز.



وذكر الجسار في تصريح صحافي أن المؤتمر يضم جميع تخصصات طب وجراحة العيون، وسيناقش آخر التطورات الطبية في هذا التخصص. وبين الجسار أن الهدف من هذا المؤتمر هو تطوير وتبادل الخبرات بين أطباء العيون الكويتيين وزملائهم بمختلف دول العالم، لافتا الى أن المؤتمر سيناقش آخر ما تم التوصل إليه في البحث العلمي بجميع تخصصات العيون.



وأفاد الجسار بأن هناك مشاركات من نخبة من الاطباء من دول مختلفة في العالم والمنطقة والكويت، حيث ستتم مناقشة آليات وطرق حديثة في العلاج، فضلا عن اجراء بعض العمليات الجراحية المعقدة في تخصصات القرنية والشبكية. وأوضح أن المؤتمر سيشهد عقد 10 ورش عمل للتدريب على بعض العمليات، والتي يشرف عليها جراحو عيون متخصصون، داعيا جميع أطباء العيون الى التسجيل والمشاركة في هذا المؤتمر لما له من منفعة في الارتقاء بالتخصص ومناقشة أهم تطوراته.



وأشار الجسار إلى اجتماع سيعقد على هامش المؤتمر بين الروابط الخليجية لطب وجراحة العيون لتنسيق بعض الأهداف المشتركة، فضلا عن التنسيق لتبادل برامج التدريب للأطباء للاستفادة من الخبرات المتنوعة.