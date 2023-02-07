محمد راتب



تم تشكيل مجلس إدارة جمعية القيروان التعاونية برئاسة أنور حمـــود العازمي، ووليد يوسف الشطي نائبا للرئيس، وعبدالله عزام العازمي أمينا للسر، وفهد مطلق الصفران أمينا للصندوق، وأحمد حسن الفارس رئيسا للجنة المشتريات، وفهد محمد العنزي رئيسا للجنة الاجتماعية، وعبدالعظيم غدنان الشمري رئيسا للجنة المالية والإدارية ولجنة المشروعــــــات الصغيرة، وعضوـية كل من سلمان لافي العنزي ونزال جدعان العنزي، وقد تعهد الجميع ببذل المزيد من الجهد لخدمة العمل التعاوني في جمعية القيروان وتقديم الخدمات للمساهمين ورواد الجمعية.



وبهذه المناسبة، رفع رئيس مجلس إدارة جمعية القيروان التعاونية أنور حمود العازمي أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى مقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الشعب الكويتي بمناسبة رفع العلم ايذانا بالأعياد الوطنية.



وقال: نحن وزملائي أعضاء مجلس الإدارة سنعمل بنهج التطوير وتقديم الخدمات لأهالي المنطقة، والريادة والصدارة في أرقام المبيعات والأرباح المحققة، مشيرا إلى أن في جعبة مجلس الإدارة الكثير من المشروعات المستقبلية التي ترقى لتطلعات أبناء القيروان.



وذكر أن جمعية القيروان ستحدث نقلة نوعية على جميع المستويات التسويقية والخدمية والإنشائية والاجتماعية، وأبوابنا مفتوحة لجميع الاقتراحات البناءة، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود للاستمرار في التربع على القمة وتحقيق مكاسب إضافية ونوعية.