قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين خلال عملية نفذتها في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد مسؤول أمني إسرائيلي، بينما أكدت حركة «حماس» أن بين القتلى عناصر من صفوفها.



وقال مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس، فضل عدم الكشف عن هويته، إن الجيش يحتفظ بجثث الفلسطينيين الذين قتلوا في العملية.



وأضاف المسؤول أن «اثنين منهم في حماس حاولا تنفيذ هجوم إرهابي».



ونعت الحركة بدورها عناصر من «كتائب القسام الذين ارتقوا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الصهيوني بمخيم عقبة جبر».



ووصف رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في بيان العملية بأنها «مجزرة بشعة».



أما رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية فاعتبر العملية الإسرائيلية في مخيم عقبة جبر بأريحا «عدوانا وجريمة كبرى».



من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ان «الرد المناسب على الإرهاب هو ضرب الإرهاب وتعميق جذورنا في أرض وطننا».



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنها ابلغت بـ «استشهاد خمسة مواطنين برصاص الاحتلال».



ونشرت الوزارة أسماءهم وهم: «رأفت وائل عويضات (21 عاما)، ومالك عوني لافي (22 عاما)، وأدهم مجدي عويضات (22 عاما)، وإبراهيم وائل عويضات (27 عاما)، وثائر عويضات (28 عاما)».



وقال وائل عويضات والد اثنين من القتلى، أحدهما مشتبه فيه بتنفيذ الهجوم ضد المطعم قرب أريحا «إذا فعل فهو يدافع عن أرضه».



وأضاف: «حتى لو قاموا بتلك العملية فهذا لا يستدعي الجريمة التي حصلت».



وتساءل في إشارة إلى إسرائيل «ماذا تريد؟ تحتل أرضي وتقتل أولادي وبناتي والنساء وتريد أن أبقى جالسا؟!».



وشهدت أريحا إضرابا شاملا احتجاجا على العملية العسكرية الإسرائيلية، فيما لزمت كل من مدينتي نابلس ورام الله إضرابا جزئيا.



ووصف محافظ أريحا جهاد أبو العسل العملية الإسرائيلية بأنها «جريمة بشعة».



وأضاف لوكالة فرانس برس «ندعو العالم لوقف هذا الاحتلال وأن يوفر الحماية لشعبنا من هذا المحتل».



في غضون ذلك، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من «خطورة السكوت على التدهور المطرد في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء تصاعد حملة القمع التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة، والتي أدت إلى سقوط العشرات من الشهداء والضحايا منذ بداية العام الحالي».



جاء ذلك خلال استقبال أبوالغيط ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز بمقر الأمانة العامة للجامعة.



وانتقد أبوالغيط «نكوص كل أنصار السلام، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عن تحميل إسرائيل نصيبها من المسؤولية عن هذا التصعيد، خاصة في ضوء توجهات الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية نحو توسيع الاستيطان وتشديد الخناق على الفلسطينيين عبر حملات عسكرية متكررة، فضلا عن الاعتقال وهدم المنازل وغير ذلك من الإجراءات القمعية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني»، مشددا على مسؤولية المجتمع الدولي عن تغيير هذا الوضع قبل انفجار الموقف على نحو لن يكون في صالح الاستقرار والسلام.