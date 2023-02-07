

القاهرة - سامي عبدالفتاح



أدى الأهلي أمس مرانه الأول في مدينة الرباط بعد انتقاله من مدينة طنجة المغربية، استعدادا لمواجهة الغد المرتقبة مع ريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط.



وعاد الأهلي إلى التدريبات دون راحة استعدادا للمواجهة بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأميركي 1-0 في المباراة التي أقيمت بستاد ابن بطوطة، حيث حدد المدير الفني مارسيل كولر برنامجا استشفائيا للاعبين الذي شاركوا في اللقاء مع تدريبات خفيفة.



وكان الأهلي قد حصل على الميدالية البرونزية أعوام 2006 و2020 و2021، ويحلم بالذهاب بعيدا في كأس العالم للأندية والصعود للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح ثالث فريق عربي يحقق هذا الإنجاز بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي عامي 2013 و2018 على الترتيب.



ويحمل جمهور الأهلي ذكريات رائعة عن مواجهة ريال مدريد، خاصة مع ذكرى مباراة الفريقين التي أقيمت عام 2001 على ستاد القاهرة الدولي، حين فاز الأهلي على ريال مدريد بهدف دون رد، وقد شارك مع الريال حينها النجوم زين الدين زيدان وروبيرتو كارلوس وراوول غونزاليس ولويس فيجو.



محليا، وفي الدوري المصري، فاز حرس الحدود على غزل المحلة 2-1، وبالنتيجة نفسها فاز أسوان على فريق الداخلية، كما فاز إنبي على سيراميكا 1-0، فيما تعادل الاتحاد السكندري والإسماعيلي 1-1، فيما تختتم اليوم الجولة الـ17 بثلاث مباريات، حيث يلعب سموحة مع المصري، وطلائع الجيش مع بيراميدز وفيوتشر مع البنك الأهلي.