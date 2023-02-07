

الرياض - خالد المصيبيح



انتهى القسم الأول من الدوري السعودي ومعه اشتدت المنافسة في جميع فئاتها فتساوت 3 فرق في صدارة الترتيب وهي: النصر والشباب والاتحاد برصيد 34 نقطة لكل منهم رغم تقدم الشباب بمباراة على النصر والاتحاد.



ومن أبرز ملامح القسم الأول هو المنافسة الشرسة التي أحاطت بجميع الفرق وان كانت تحمل 3 فئات ففرق الصدارة الخمسة النصر والشباب والاتحاد والهلال والتعاون منفردة عن البقية برصيد كبير من النقاط تليها فرق استقرت في منطقة الوسط وأخرى ما زالت تصارع من اجل النجاة من أواخر الترتيب وأمامها فرصة متاحة لتعديل وضعها في الدور الثاني الذي سيبدأ الخميس المقبل وهي فرق الباطن والعدالة والوحدة، كما شهد القسم الأول بروز عدد من اللاعبين الذين تركوا بصمة لهم في المسابقة إلا أن الأهم هو مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو في الجولتين الأخيرتين فكان محط أنظار الجميع وسجل من علامة الجزاء أول أهدافه مع فريقه النصر أمام الفتح فيما استمر تألق العديد من اللاعبين لموسم آخر مع فرقهم مثل تاليسكا في النصر الذي يتصدر قائمة الهدافين وكارلوس جونيور في الشباب للموسم الثاني وعبدالرزاق حمدالله والمصري أحمد حجازي وطارق حامد في الاتحاد وايغالو الهلال هداف الدوري في الموسم الماضي والنيجيري نواكيمي في الفيحاء.