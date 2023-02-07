

الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مدربا لمنتخب قطر الأول حتى مونديال 2026، خلفا للمدرب الإسباني فيليكس سانشيز الذي لم يتم تجديد عقده عقب إخفاقه مع منتخب قطر بالخروج من دور المجموعات لمونديال قطر 2022.



وكانت «الأنباء» انفردت بخبر مفاوضات الاتحاد القطري مع المدرب البرتغالي كيروش لتدريب العنابي خلفا للإسباني فيليكس سانشيز.



ويعد كيروش أحد الأسماء المميزة في عالم التدريب، حيث أشرف على المنتخب البرتغالي بين 1991 و1993، كما درب ريال مدريد موسم 2003-2004، وكان مساعدا للسير أليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد بين 2004، 2008.



وقاد المدرب البرتغالي المنتخب الإيراني في 3 نسخ متتالية من كأس العالم، في البرازيل 2014، وروسيا 2018، وأخيرا قطر 2022.



وقاد المنتخب المصري للوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 قبل أن يخسر من السنغال بركلات الترجيح.



وفي حين تأهل مع البرتغال إلى دور الـ 16 من مونديال جنوب أفريقيا 2010، لكنه خرج أمام إسبانيا بالخسارة (0-1).



ويستعد المنتخب القطري لخوض منافسات الكأس الذهبية 2023 في يوليو المقبل، بدعوة خاصة من اتحاد أميركا الشمالية (الكونكاكاف) بعد أن شارك في النسخة الماضية 2021 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية.



كما يخوض «العنابي» منافسات كأس أمم آسيا 2023 التي تستضيفها الدوحة مطلع العام المقبل.



ويحمل «العنابي» اللقب بعد الفوز بالكأس الآسيوية في نسخة الإمارات 2019 حينما تغلب على اليابان في النهائي (3-1).



وحصد كيروش كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد عام 2003، كما فاز بكأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي مع فريق سبورتنج لشبونة 1996.



ومع المنتخب البرتغالي للشباب حصد كيروش كأس العالم لأقل من 20 عاما مرتين، الأولى في نسخة عام 1989 والثانية في 1991.



وانفصل كيروش بداية العام الحالي 2023 عن المنتخب الإيراني، بعد أن قاده في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وخرج معه من دور المجموعات بتلقيه خسارتين من إنجلترا (6-0)، وأميركا (0-1) في حين فاز على ويلز (2-0).