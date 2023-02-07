

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تواصلت منافسات النسخة التاسعة من الدورة الرياضية لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لليوم الثالث على التوالي، والتي تستمر حتى الجمعة المقبل، وسط مشاركة 471 لاعبا، يمثلون الجامعات والمؤسسات التعليمية وهي: جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (الكويت)، وجامعة حمد بن خليفة (المستضيف)، وجامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا (قطر)، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وجامعة السلطان قابوس (سلطنة عمان)، وجامعة طيبة، وجامعة القصيم، وجامعة الملك خالد، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة جازان، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والجامعة السعودية الإلكترونية (السعودية)، وأخيرا جامعة الإمارات (الإمارات)، ويتنافسون في 6 لعبات هي كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والبادل والسباحة وألعاب القوى.



وشهد أمس ختام منافسات ألعاب القوى بالمضمار الخارجي لملعب الإحماء في ستاد خليفة الدولي، وتتويج الأبطال، فيما شهدت منافسات السباحة إقامة أول النهائيات وتتويج الفائزين أيضا.

كما تستمر مباريات مرحلة دور المجموعات في كل من منافسات كرة القدم والطائرة والبادل، فيما تختتم اليوم منافسات تنس الطاولة بإقامة المباراة النهائية.



كرة القدم



على صعيد منافسات كرة القدم، فاز فريق جامعة الكويت على جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بهدف نظيف، فيما فاز فريق جامعة طيبة على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 3-1، فيما تلقى فريق جامعة حمد بن خليفة خسارته الثانية أمام جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا 2-1، كما خسر فريق جامعة قطر أمام جامعة جازان السعودية 5-0، وفاز فريق جامعة التقنية والعلوم التطبيقية العماني على جامعة الإمارات 2-0.



منافسات السباحة



ومع بداية توزيع الميداليات في منافسات السباحة، اشتعلت أجواء المنافسات في البطولة وغلب عليها طابع الندية بين جميع الطلاب المشاركين، حيث حصد عبدالعزيز منذر من جامعة الكويت على ذهبية سباق 200م ظهر، فيما نال عبدالرحمن بوغيث من جامعة الكويت فضية سباق 50م فراشة، وقامت بتتويج الفائزين في منافسات السباحة مديرة التطوير بجامعة حمد بن خليفة ونائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة نور الجاسم.



منافسات ألعاب القوى



حصدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الكويتية برونزية سباق التتابع 4×100م، وقامت بتتويج الفائزين في ألعاب القوى مسؤول الرياضة في جامعة حمد بن خليفة وضحة آل سعود، وأعضاء اللجنة الإشرافية العليا للدورة د.حافظ بن أحمد أمبوسعيدي، ود.عبدالكريم العريعر.



«الجديدي».. أسرع رجل



نجح طالب جامعة السلطان قابوس العماني سالم محفوظ خميس الجديدي في الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية لسباق 100م عدو بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 10.63ث، ليصبح أسرع رجل في الدورة الخليجية للجامعات.

وتفوق الجديدي على لاعب الهيئة التطبيقية الكويتية إسماعيل العباسي الذي حل ثانيا ونال الفضية، فيما كانت البرونزية من نصيب لاعب جامعة التقنية والعلوم التطبيقية العمانية الأزور بن سبيت المشرف الذي حل ثالثا في التصفيات.