تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة د.حسن كمال اقتراحا متعلقا بترخيص المبرات في المباني الاستثمارية. ويتضمن جدول الأعمال التالي:



مشروع الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش).



طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تخصيص أرض لمشروع ترفيهي تعليمي تثقيفي في محافظة الجهراء والمضي بتنفيذ المشروع.



كتاب وزارة الداخلية بخصوص حوادث دهس ووفاة متكررة على الطريق الساحلي التابع لقسم تنظيم السير محافظة الأحمدي، وطلب تكثيف الضبط المروري.



طلب شركة مستشفى دار الشفاء الموافقة على مشروع تقسيم وتجزئة العقار رقم 157 قطعة 1 بمنطقة بنيد القار.الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن تخصيص أماكن إعلانية على الطرق العامة والرئيسية لاستخدام الجهات الحكومية.



الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن نقل وتخصيص موقع جديد للاستعمالات والأنشطة المتواجدة بمنطقة شرق الضجيج وجنوب ضاحية خيطان الجنوبي - شمال القاعة الأميرية في المطار.



الاقتراح المقدم من العضو م.عبداللطيف الدعي، بشأن عمل لجنة استشارية مشكلة من مختلف الجهات الحكومية. اقتراح العضو فهد العبدالجادر بشأن أرقام الطرق الموجودة على اللوحات الإرشادية. الاقتراح المقدم من العضو م.عبداللطيف الدعي، بشأن عمل دليل استرشادي شامل لتخصيص الأراضي والقسائم.