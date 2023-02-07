أوصت لجنة محافظة حولي خلال اجتماعها امس برئاسة ناصر الجدعان بإبقاء الرد على سؤاله بشأن المدارس الخاصة في منطقة سلوى والرميثية والسالمية على جدول أعمالها لحين الاطلاع على كل التراخيص الخاصة بهذه المدارس تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.



وقال الجدعان انه تمت الموافقة على طلب أصحاب العلاقة إعادة تنظيم القسيمة رقم 29 الواقعة في منطقة حولي ضمن القطعة رقم 218، وذلك بتعديل شكلها.



وأشار إلى أن اللجنة أحالت كتاب محافظة حولي بشأن طلب تخصيص بعض الساحات الترابية لعمل ملاعب للشباب ومواقف وحديقة عامة خلف محافظة حولي إلى الجهاز التنفيذي لإعداد الدراسة وتقديم تقرير للمجلس.