التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في ديوان عام الوزارة مع رؤساء بعثات دول مجموعة الدول الصناعية السبع الـ G7، كل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سفير أستراليا لدى الكويت.



وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين الكويت ومجموعة الدول السبع وسبل تعزيزها وتطويرها في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبحث كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية بما في ذلك الأوضاع الراهنة في أوكرانيا.