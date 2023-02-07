استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، حيث قدم لسموه العقيد الركن بحري م.يوسف خليل الشطي، وذلك بمناسبة تحقيقه رقما قياسيا عالميا جديدا باسم الكويت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأسرع سباحة لعبور جون بحري لفئة الرجال.



هذا، وقد هنأه سموه على هذا الإنجاز الرياضي، متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح ومزيدا من التقدم والازدهار، مؤكدا سموه على الدعم الكامل للشباب الكويتي المجتهد لرفع راية الكويت عالية خفاقة في المحافل الدولية، كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سيندي كيرو حاكم عام نيوزيلندا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، راجيا لها وافر الصحة والعافية.