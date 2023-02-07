وجه النائب مهلهل المضف 5 أسئلة الى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز جاء السؤال الأول منها كالتالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- المؤهلات الدراسية، وصورة ضوئية عن الشهادات الدراسية والسير الذاتية لجميع الوكلاء في وزارة الكهرباء والماء وتدرجهم الوظيفي.



2- الإجازات الدراسية أو الإجازات الدورية التي من خلالها حصل الوكلاء المساعدون على مؤهلاتهم الدراسية الحديثة.



3- هل حصل أقارب من الدرجة الأولى للقياديين في الوزارة على أوامر شراء وتعيينات في عقود المستشارين والاختصاصيين في الوزارة؟



وجاء السؤال الثاني كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من تقارير لجنتبي التحقيق ولجنة تقصي الحقائق بشأن الحادثة المرورية الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز (الفحيحيل) والتي راح ضحيتها المواطن علي البلوشي يوم 2021/10/12.



2- هل اتخذت أي إجراءات لحل مشكلة الحالة السيئة للمناهيل والتي قد تؤدي إلى مشكلة مضاعفة في موسم الأمطار؟



3- هل اتخذت الإجراءات القانونية وفقا لتوصيات اللجان المشكلة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك.



وجاء السؤال الثالث كالتالي: فازت شركة (لارسون وتوبرو) المحدودة - وهي شركة عالمية - بالعقد المطروح من شركة نفط الكويت (KOC) رقم (18053001) الخاص بإنشاء ثلاث محطات فرعية جديدة بسعة (132/11KV) ومتعلقاتها من كيبلات خطوط الطاقة (132 KV)، وطلبت شركة لارسون من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من خلال شركة نفط الكويت (KOC) تزويدها بمصنعي الكيبلات المعتمدين لديها، فزودهم قطاع شبكات النقل في الوزارة بقائمة المصانع والتي كان ضمنها مصنع جدة للكيبلات المحدودة تحت البند رقم (20) بالقائمة، وتعاقدت شركة لارسون مع مصنع جدة للكيبلات المحدودة كمصنع ومورد حيث إنه قدم لها أقل الأسعار وهو مصنع مملوك جزئيا من الكويت وتعد كيبلاته منتجا وطنيا حسب القانون الاقتصادي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد قدم مصنع جدة للكيبلات المحدودة في تاريخ (2021/9/2) كامل مستنداته ومخططاته للمشروع لشركة نفط الكويت لتقديمها إلى قطاع شبكات النقل في الوزارة للاعتماد حسب التراسل رقم (053001/LTK/T0477).



وفي تاريخ (2021/9/30) اعتمد القطاع المخططات والمواصفات الخاصة بكيبلات مصنع جدة، وعلى إثر ذلك قام مصنع جدة للكيبلات المحدودة بتصنيع وفحص الكيبلات المخصصة لهذا العقد تحت إشراف شركة فحص محايدة (طرف ثالث) حسب طلب الوزارة وشركة نفط الكويت، والتي اعتمدت بدورها تصنيع شحنة الكيبلات الخاصة بمصنع جدة للكيبلات، إلا أن الوزارة فاجأت الجميع بإصدار كتابها رقم (20210784006612) المؤرخ (2021/11/8) والذي تبلغ من خلاله شركة نفط الكويت بأن مصنع جدة للكيبلات المحدودة غير مؤهل ويجب عليه تقديم مستنداته للتأهل حتى يتمكن من تصنيع الكيبلات التي اعتمدت وصنعت سابقا، وعليه رفضت شركة نفط الكويت تسلم كيبلات مصنع جدة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- قائمة بأسماء المصنعين والموردين المعتمدين لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المجددة فيما يخص تصنيع كيبلات ذات الجهد العالي.



2- الاعتماد الصادر من الوزارة لمخططات ومواصفات كيبلات مصنع جدة للكيبلات المحدودة لهذا العقد.



3- الاعتماد الصادر من الوزارة لصالح شركة جدة للكيبلات المحدودة كمصنع معتمد للكيبلات ذات الجهد العالي لديها.



4- هل اعتمدت الوزارة سابقا مصنع جدة بالمشروع رقم (ه ط/236) إنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري صرف أمطار وخدمات أخرى في منطقة خيطان القطعتين (1 و2) لصالح الهيئة العامة للطرق والنقل البري بموجب كتابها رقم (وك م/8/21226) المؤرخ (2020/11/19)؟ وهل نفذ المصنع المشروع بنجاح؟



5- هل سمحت وزارة الكهرباء والماء وشركة نفط الكويت أن تشرف شركة فحص محايدة على تصنيع شحنة شركة جدة للكيبلات المحدودة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بفحوصات ودراسات الطرف الثالث (شركة محايدة) على كيبلات شركة جدة المحدودة أثناء مرحلة اعتماد تصنيع الكيبلات للمشروع، مع بيان ما إذا كانت النتيجة مطابقة للشروط والمواصفات الفنية للوزارة من عدمه.



6- لماذا استعنتم بشركة محايدة لفحص الكيبلات بموافقة الوزارة وشركة نفط الكويت إذا لم يكن مصنع جدة مؤهلا لصنع الكيبلات لصالح المشروع؟



7- ما الدراسة التي أجرتها الوزارة والتي على أثرها تراجعت وسحبت اعتماد شركة جدة للكيبلات المحدودة لهذا المشروع؟



8- هل طلبت وزارة الكهرباء والماء من شركة (لارسون تيربو) مخاطبة شركة جدة للكيبلات المحدودة لوقف تصدير شحنة الكيبلات إلى الكويت؟



9- ما اسم المصنع الذي ورد الكيبلات الخاصة بهذا العقد؟ ومن وكيله المحلي؟



وجاء السؤال الرابع كالتالي: لقد وضعت وزارة الكهرباء والماء أسسا ومعايير واجب توافرها في مقاول الباطن للأعمال المدنية للكيبلات الأرضية ذات الجهد العالي والفائق للمشاركة في مناقصات قطاع شبكات النقل بالوزارة، وقد قسمتها إلى أربع فئات على النحو التالي:



- الفئة الأولى (ذيول كيبلات المحولات وذيول كيبلات المغذيات لكيبلات جهد (132 ك.ف).



- الفئة الثانية (أعمال الدوائر الكاملة في حدود (7 كم) طول مسار لكيبلات جده (132 ك.ف).



- الفئة الثالثة (أعمال الدوائر الكاملة للكيبلات أكثر من (7 كم) مسار لكيبلات جده (132 ك.ف).



- الفئة الرابعة (أعمال الدوائر الكاملة للكيبلات أكثر من (20 كم) مسار لكيبلات جهد (300 و400 ك.ف).



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- أسماء الشركات المحلية المؤهلة وتصنيفاتها منذ سنة (2008) حتى (2022) حسب الفئات الأربع المحددة من الوزارة.



2- مستندات تأهيل وتصنيف كل شركة من الشركات المحلية المدونة أدناه عند تأهيلها في الوزارة أول مرة، بالإضافة إلى صورة ضوئية من عقود المشاريع التي نفذتها هذه الشركات، ومدى تطبيق الأسس والمعايير المحددة من الوزارة بالفئات الأربع فيما يخص مقاولي الباطن للأعمال المدنية الخاصة بمشاريع الكيبلات الأرضية جده (33 و132 ك.ف):



- شركة اي سي دي سي للتجارة العامة والمقاولات.



- شركة ألفا دلتا للتجارة العامة والمقاولات.



- شركة عسلاء للتجارة العامة والمقاولات.



- شركة المصافي الهندسية للتجارة العامة والمقاولات.



- شركة مجموعة البارجة العالمية للمقاولات.



- شركة الأوراد الإقليمية للتجارة العامة والمقاولات.



- بيت الأصيل للتجارة العامة والمقاولات.



- شركة كنار للتجارة والمقاولات.



3- مستندات تأهيل وتصنيف الشركات المدونة أدناه، بالإضافة إلى صورة ضوئية من عقود المشاريع التي نفذتها هذه الشركات، ومدى تطبيق الأسس والمعايير المحددة من الوزارة للفئات الأربع فيما يخص مقاولي الباطن للأعمال المدنية الخاصة بمشاريع الكيبلات الأرضية جدة (300 و400 ك/ف):



- شركة أي سي دي سي للتجارة العامة والمقاولات.



- شركة عسلاء للتجارة العامة والمقاولات.



وجاء السؤال الخامس كالتالي:



لما حددته وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من أسس ومعايير واجب استيفاؤها من الشركات والمقاولين لتأهيلهم واعتمادهم للمشاركة في المناقصات التي تطرحها الوزارة لقطاع شبكات النقل لمشاريع صيانة الكيبلات الأرضية، حيث حددت الوزارة على سبيل المثال لا الحصر الشروط التالية:



1- أن تكون الشركة محلية أو أجنبية مسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.



2- تقديم ما يثبت قيام الشركة بتنفيذ عقد واحد على الأقل من العقود المذكورة أدناه وألا تقل مدة العقد عن (18) شهرا وبقيمة لا تقل عن مليون دينار كويتي:



- عقد صيانة وإصلاح الكيبلات الزيتية جهد (33 ك.ف) أو (132 ك.ف) أو (300 ك.ف).



- عقد صيانة وإصلاح الكيبلات الزيتية جهد (33 ك.ف) أو (132 ك.ف) أو (300 ك.ف).



- عقد تزويد وتمديد كيبلات زيتية جهد (33 ك.ف) أو (132 ك.ف) أو (300 ك.ف).



- على أن تكون الشركة قد نفذت العقود كمقاول رئيس وذلك بالكويت أو أي دولة خارج البلد الأصلي للشركة الأجنبية وبظروف مناخية مشابهة للكويت خلال السنوات العشر الأخيرة.



3- الوضع المالي للشركة:



- تقديم آخر (3) ميزانيات معتمدة من الجهات الرسمية في بلد المنشأ (للشركات الأجنبية).



وعلى ضوء ما سبق، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- تسجيل شركة شاينا كيبل CCC CHINA NationalCableEnqinerinqCorporation في تاريخ تأهيلها في الوزارة أو مرة.



2- صورة ضوئية من السجل التجاري والترخيص التجاري للشركة عند التأهيل أول مرة.



3- صورة ضوئية من وكالة قيد الشركة في الكويت وتسجيلها عند تأهيلها أول مرة.



4- صورة ضوئية من مستندات المفوض بالتوقيع عن الشركة بما فيها التوكيل الممنوح له من الشركة عند تأهيلها أول مرة.



5- تقديم ما يثبت تحقيق شركة شاينا كيبل شروط التأهيل الموضحة في الفقرتين (2) و(3) فيما يخص الخبرة السابقة لتنفيذ المشاريع والوضع المالي للشركة كما هو وارد أعلاه.



6- أرقام وطبيعة جميع المناقصات التي اشتركت فيها الشركة في الوزارة، بالإضافة إلى أسماء الشركات الأخرى التي شاركت معها بتلك المناقصات ونتائج جميع تلك المناقصات لجميع الشركات.



7- جميع العقود التي وقعت بين الوزارة وشركة شاينا كيبل، مع ذكر أرقام وتواريخ وقيم كل عقد على حدة.



كما وجه٤ أسئلة إلى وزير العدل ووزير الأوقاف عبدالعزيز الماجد جاء السؤال الأول كالتالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما سبب التأخير في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (74) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة علما أن المادة الثالثة منه قد نصت على أن «يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال فترة ستة أشهر من تاريخ العمل به»؟ مع تحديد المتسبب في هذا التأخير وإجراء مجلس الوزراء نحو هذا التأخير والتراخي.



2- ما التاريخ المتوقع لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (74) لسنة 2019؟



وجاء السؤال الثاني كالتالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- كشف بأسماء جميع الموظفين غير الكويتيين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ومسمياتهم الوظيفية، والتفاصيل المالية لمكافآتهم الشهرية خلال السنوات الثلاث الماضية.



وجاء السؤال الثالث كالتالي: بالإشارة إلى الكتاب رقم 62046 بتاريخ 2021/1/27 المرفق به سؤالنا بخصوص البلاغات المقدمة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد حول أعمال الإدارة العامة للجمارك منذ عام 2017 حتى تاريخه، والكتاب المرسل للسيد رئيس الهيئة رقم (خ/2021/113).



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما آخر التطورات بشأن أعمال الاستدلال والتحري والتحقيق في عدد (8) بلاغات الوارد ذكرها في إجابتكم عن السؤال الوارد ذكره أعلاه؟



2- كشف تفصيلي يبين كل بلاغ ونوع القضية وآخر الإجراءات التي اتخذت بشأنها مع بيان تاريخ البلاغ.



وجاء السؤال الرابع كالتالي:



بالإشارة إلى السؤال البرلماني الموجه إلى وزير العدل في تاريخ 2021/2/21 رقم 63353، وبناء على رد الوزارة في تاريخ 2022/3/31 كتاب رقم 39039 والمتضمن - إن عدد الشكاوى والبلاغات التي تخص المال العام لدى الهيئة قد بلغ 252 بلاغا، وإن هناك 36 بلاغا انتهت من دراسته وإحالته إلى النيابة العامة وعدد 115 بلاغا تم حفظها، وعدد 101 بلاغ قيد الدراسة.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الإجراءات المتخذة في شأن البلاغات (101 بلاغ) من تاريخ رد الوزارة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بجميع المستندات في هذا الشأن.



2- ما آخر التطورات والمستجدات لديكم في شأن البلاغات المذكورة في البند السابق؟



3- ورد في الكتاب نفسه سالف الذكر، وفيما يتعلق بعدد الخاضعين لأحكام كشف الذمة المالية الذين لم يقدموا إقرارا للذمة المالية، جاء الرد بأن هناك 3118 شخصا لم يتقدموا بكشف ذمتهم المالية، فما الإجراءات المتخذة في شأنهم من تاريخ رد الوزارة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بجميع المستندات المتعلقة في هذا الشأن.



كما وجه سؤالين إلى وزير شؤون مجلس الوزراء براك الشيتان جاء السؤال الأول كالتالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الأحكام القضائية الصادرة بإلزام الدولة بسداد مبالغ مالية ولم تطعن فيها إدارة الفتوى والتشريع بالاستئناف أو التمييز، مع بيان أسباب عدم الطعن وعددها وإجمالي هذه المبالغ منذ 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



2- عدد القضايا المرفوعة من الإدارة والتي قضي بعدم قبولها بسبب رفعها بعد الميعاد منذ 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



وجاء السؤال الثاني كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- بيان المهام التي يتولاها المكتب الفني الخاص برئيس إدارة الفتوى والتشريع ومهام قطاع الفتوى يما يخص الفتاوى، مع بيان الإجراءات المتبعة لتولي أي من القطاعات السابقة للموضوعات، وهل ترتب على ذلك تضارب الفتاوى؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه الفتاوى،إن وجدت،.



2- كشف بعدد المستشارين المنتدبين والمستعان بخدماتهم لدى جهات الدولة، مع بيان الآلية المتبعة في اختيارهم وترشيحهم اعتبارا من 2012/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



3- كشف بأسماء الأعضاء المشاركين في اللجان الداخلية والخارجية لإدارة الفتوى والتشريع وأسماء الأعضاء المشاركين في لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق والمهمات الرسمية اعتبارا من 2012/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان الآلية المتبعة في اختيارهم.



4- كشف بعدد الشكاوى والبلاغات المحالة من الإدارة بمناسبة ما يقع تحت بصرها من خلال الملفات من تجاوزات تمس المال العام إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أو للنيابة العامة.



5- ما سبب عدم الربط الآلي مع الجهات الحكومية على الرغم من تنبيه ديوان المحاسبة؟



6- ما سبب استمرار الإدارة بعدم ميكنة قطاع القضايا على الرغم من تنبيه ديوان المحاسبة؟



7- ما إجراءات متابعة القضايا المرفوعة على جهات الدولة المختلفة مع بيان سبب خسارة الإدارة بعض القضايا ما يشكل انتهاكا للمال العام على الرغم من تنبيه ديوان المحاسبة؟ وهل نبهت الجهات الإدارية بذلك؟



كما وجه سؤالا إلى النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد جاء كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما مدى صحة توقف نظام كشف المبعدين منذ يوم الأربعاء تاريخ 2022/11/2؟ إذا كان صحيحا، فيرجى بيان أسباب التوقف.



2- ما الخطوات والإجراءات المتخذة لإعادة تشغيل النظام؟



3- ما الإجراءات الاحترازية التي اتخذت بعد توقف النظام؟ وهل تبين حدوث حالات لاختراقات أمنية؟



4- هل يوجد عقد سار في شأن تشغيل وصيانة النظام؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة مع الشركة المسؤولة، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بأسباب عدم وجود عقد خاص بتشغيل وصيانة النظام.



كما وجه سؤالا الى إلى وزير المالية جاء كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- في ظل الارتفاعات المتوالية التي قررها المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة حتى تجاوزت الفائدة على الدولار لنظيرتها على الدينار بواقع 100 نقطة أي ما يعادل 1% إلى جانب الارتفاعات التي شهدتها العملات الأخرى في سلة العملات كاليورو والجنيه الاسترليني وغيرهما، ما الأدوات التي استخدمها بنك الكويت المركزي لتلافي أي آثار سلبية ممكن أن تطرأ على الاقتصاد الكويتي من هذا الوضع المستجد؟



2- هل يترتب على ارتفاع سعر الفائدة على الدولار مقارنة بالدينار أي ضغوط على العملة المحلية؟ وهل يؤثر على سعر صرف الدينار؟ وهل يؤدي هذا الوضع إلى ارتفاع قيمة الواردات إلى البلاد بعملة الدولار ما يؤثر على أسعار السلع في السوق المحلي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بالإجراءات التي اتخذها البنك لتلافي أي منها.



3- ما السياسات التي اتخذها البنك لمواجهة التضخم في البلاد؟ وما المستوى المستهدف من البنك للتضخم المقبول محليا؟



كما وجه سؤالا إلى وزير الدفاع جاء كالتالي:



وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ديسمبر من العام 2017 عن الوزير المعني الممثل عن الحكومة في ذلك الوقت قوله: «بشأن ما أثير في إحدى وسائل الإعلام المحلية حول صفقة مروحيات «كاراكال»، تقرر إحالة الموضوع ذاته إلى ديوان المحاسبة لإجراء التدقيق على البيانات والمستندات والإجراءات كافة بالصفقة على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريرا بشأنه في أقرب وقت إلى مجلس الوزراء.



ولما كانت هناك تقارير تناقلتها وسائل الإعلام الكويتية لمجلة «ماريان» الفرنسية عن حيازتها رسالة يطالب فيها وسيط محلي رئيس شركة «إيرباص هليكوبتروز» الفرنسية المتخصصة في تصنيع وبيع المروحيات، والتابعة لـ «مجموعة إيرباص»، بما نسبته 6% كعمولة نظير الصفقة. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من التقرير النهائي الصادر عن ديوان المحاسبة في هذا الخصوص مشفوعا بالمستندات اللازمة.



2- هل أحيل الموضوع إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في هذا الشأن؟ وهل حوسب المتسببون؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة -إن وجدت-.



3- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد صدور البيان المذكور في المقدمة وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



4- هل أحيط مجلس الوزراء بتقرير أو ملخص بشأن نتائج التحقيق؟ وهل أصدر توصيات في هذا الشأن؟