وجه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، عن أسس تعيين رئيس قسم العظام في مستشفى الرازي، ونص السؤال على ما يلي:



نظرا لوجود العديد من شكاوى المواطنين على رئيسة قسم العظام في مستشفى الرازي، وذلك لعرقلة المرضى المراجعين والتدخل بما هو خارج صلاحياته من تحديد المواعيد الطبية الخاصة بطلبات العلاج بالخارج، ما أجبر عددا من الأطباء على تقديم استقالاتهم ونقل بعض منهم إلى أماكن أخرى، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- متى عين رئيس قسم العظام بمستشفى الرازي؟



2- ما الأسس والمعايير التي بناء عليها عين رئيس قسم العظام في مستشفى الرازي؟



3- هل هناك أي من الأطباء قد تقدم بتظلم أو رفع قضايا على تعيين رئيس قسم العظام في مستشفى الرازي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بجميع الأطباء العاملين في مستشفى الرازي ممن تقدموا بتلك الإجراءات.



4- كم عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم أو نقلوا منذ تعيين رئيس القسم المعني حتى تاريخ ورود السؤال؟ وما أسباب النقل والاستقالة؟



5- هل تقدم الأطباء بشكاوى ضد رئيس قسم العظام في مستشفى الرازي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.



6- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال تلك الشكاوى؟ وهل أجري تحقيق حولها؟ إذا كانت الإجابة الايجاب فما نتائج التحقيق؟



7- هل عزل رئيس قسم العظام بمستشفى الرازي رئيس وحدة الأطفال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من كتاب العزل ومسبباته.



8- صورة ضوئية من السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية لرئيس وحدة الأطفال في مستشفى الرازي.



9- هل عين بديل عن رئيس وحدة الأطفال في مستشفى الرازي؟ إذا كانت الإجابة الايجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار التعيين، مع السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية لرئيس قسم وحدة الأطفال المعين.



10- صورة ضوئية عن جميع الطلبات التي وافقت عليها اللجان الطبية المختصة والتي رفضتها بجميع التخصصات التي تندرج تحت غطاء رئيس قسم العظام في مستشفى الرازي من تاريخ تعيين رئيس القسم حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



11- عدد الطلبات التي رفضها رئيس القسم وعدد الحالات التي وافق عليها.



12- عدد اللجان التي تندرج تحت غطاء رئيس قسم العظام ورؤساء تلك اللجان، وعدد الأعضاء ومؤهلاتهم العلمية كل على حدة.



13 هل تدخل رئيس القسم بقرارات اللجان الفنية لتغيير القرارات؟