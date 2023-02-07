

أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» عن إطلاق خدمات إقراض واقتراض الأسهم في أسواق المال الكويتية بعد حصوله على الموافقة النهائية من هيئة أسواق المال. وسيقدم «المركز» الخدمة الجديدة من خلال صندوق «فرصة» المالي ووفقا للقواعد واللوائح المنصوص عليها من قبل الشركة الكويتية للمقاصة وبورصة الكويت وهيئة أسواق المال.



وتعزيزا لسجله الحافل في تقديم أدوات استثمارية مبتكرة للعملاء، فإن «المركز» هو أول مؤسسة تطلق خدمات إقراض واقتراض الأسهم في الكويت. وبعد تقديم الخدمة الجديدة في منتصف العام 2022، التزمت الشركة بضمان الامتثال للمعايير واللوائح التي وضعتها الجهات التنظيمية المحلية لتكون على أتم استعداد لإطلاق الخدمة.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال أحمد الشلفان نائب رئيس إدارة استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز»: يسرنا إطلاق خدمة إقراض الأسهم من خلال صندوق «فرصة» المالي كجزء من جهودنا الرامية إلى تطوير منتجات «المركز» في أسواق رأس المال. وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزامنا المستمر بتزويد المتداولين والمستثمرين بمجموعة واسعة من الأدوات والتقنيات المبتكرة لإدارة المخاطر وتنمية ثرواتهم وتنويع استثماراتهم. وسيساهم ذلك في تطوير سوق المال الكويتي. وستسمح خدمة إقراض الأسهم لدينا للمستثمرين بالقيام بالبيع على المكشوف، مما يمكنهم من فرصة اكتساب الأرباح في كلا الاتجاهين في السوق. كما سيساعد ذلك في تحسين مستويات السيولة وسد الفجوة بين العرض والطلب.



وتعد خدمات إقراض واقتراض الأسهم أداة مهمة في أسواق رأس المال، حيث تتيح للمستثمرين إمكانية الاقتراض والتداول في السوق الكويتي، مما يساهم في تطوير وتطبيق استراتيجيات الاستثمار عند إدارة محافظهم، الأمر الذي يساهم في تحقيق عوائد موزونة المخاطر.



ويلعب إقراض الأسهم دورا مهما في تسهيل البيع على المكشوف. كما ستساعد الخدمة الجديدة على إمكانية الحد من تقلبات السوق، وتحقيق قدر أكبر من السيولة والكفاءة في السوق والمساهمة في تطويرها.



والجدير بالذكر أن إطلاق هذه الأداة الجديدة يؤكد على التزام «المركز» بمواصلة ابتكار المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات السوق والمستثمرين. وعلى مر السنين، كان «المركز» رائدا في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية من خلال إطلاق أدوات استثمارية منها، «صندوق المركز للعوائد الممتازة - ممتاز»، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك و«صندوق فرصة المالي»، الصندوق الأول والوحيد للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، بالإضافة إلى إطلاق خدمات صانع السوق وإدارة مجموعة متنوعة من الصناديق والمحافظ الاستثمارية.