

أعلن بنك بوبيان حصوله على شهادة الآيزو ISO 9001-2015 لنظام إدارة الجودة العالمية عقب اجتياز جميع مراحل التقييم بنجاح، وذلك ضمن مساعيه المتواصلة لتقديم أعلى مستويات الخدمة المميزة تفوق توقعات العملاء في قطاع الأعمال.



وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام لإدارة التغيير والتطوير في بنك بوبيان عبدالله الحسينان: نفتخر بتحقيق هذا الإنجاز الذي يؤكد التزامنا في بنك بوبيان بتطبيق رؤيتنا المستهدفة إلى تحقيق أفضل الممارسات العالمية لنظام إدارة الجودة وفق المعايير الدولية الأمر الذي رفع سقف التحديات أمامنا لتقديم مستويات مميزة من الخدمة تفوق توقعات العملاء.



وأوضح ان حصولنا على شهادة الآيزو يأتي بالتزامن مع شدة التنافسية في قطاع الأعمال المصرفية قد زاد من قدراتنا التنافسية والتشجيع على مواصلة تحقيق المتميز في جميع منتجاتنا وخدماتنا تلبية لاحتياجات عملائنا.



وأضاف ان التزامنا بتطبيق القيم الخمس الأساسية التي يضعها البنك على رأس أولوياته ساعدنا كثيرا في تكوين شخصية بوبيان المتميزة بين مختلف قطاعات الأعمال ومنها التركيز على العملاء، التركيز على الموظفين، العمل الجماعي، الشفافية، والابتكار.



وأكد ان منحنا شهادة الآيزو يعد اعترافا دوليا بمطابقة معايير الجودة من جهة معترف بها دوليا ومؤشرا واضحا لنجاح استراتيجية البنك الممنهجة لتطبيق ومتابعة أفضل المعايير الدولية لإدارة الجودة، مشيرا الى ان هذا النجاح يرجع إلى احترافية إدارة بوبيان وفريق العمل المتكامل.



ولفت إلى ان تطبيق بوبيان لنظام إدارة الجودة طبقا للمواصفات الدولية ISO 9001-2015 سيسهم في تطوير الأداء بما يضمن الحصول على أقصى درجة من مستويات رضا العملاء واتباع منهجيات العمل لتحقيق أعلى مستويات التميز بجانب تحديد الأهداف والتخطيط لتنفيذها وقياس أداء العمليات الرئيسية وتحسينها، بالإضافة إلى زيادة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لمختلف شرائح العملاء.



من ناحية أخرى، لفت الحسينان إلى ان إتقان العمل وإتقان الخدمة وتقديمها إلى العميل بصورة مكتملة ومميزة تتناسب مع متطلباته تعتبر الركيزة الأساسية لبنك بوبيان، لاسيما مع ما حققه خلال الأعوام الأخيرة من إنجازات على مختلف قطاعات العمل المصرفي وما يصبو إليه من تحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة.