

يعقوب العوضي



يسعى القادسية اليوم لمواصله صدارة الترتيب العام لدوري الكرة الطائرة حين يلتقى الجهراء في الـ 5:00 على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بمقر اتحاد الكرة الطائرة في ضاحية صباح السالم، إذ يتطلع «الأصفر» بقيادة المدرب جوليان وبرصيد 21 نقطة، إلى حصد 3 نقاط جديدة والابتعاد عن الكويت أقرب المنافسين، رغم صعوبة المهمة أمام الجهراء صاحب الـ 13 نقطة.



وفي مباراة ثانية، يلتقى العربي برصيد 17 نقطة مع الكويت صاحب الـ 20 نقطة، حيث سيحاول «الأخضر» استعادة جادة الانتصارات بعد تراجع ملحوظ في القسم الثاني من البطولة، بينما يتطلع «الأبيض» لمواصلة صحوته واعتلاء صدارة الترتيب العام للبطولة في حال أي اخفاق للقادسية.