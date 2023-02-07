

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم إحالة نادي مان سيتي حامل اللقب إلى لجنة مستقلة، بسبب انتهاكات مزعومة لقواعده المالية.



وتعود الانتهاكات المزعومة إلى الفترة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018.



وأوضحت الرابطة أن حامل اللقب الدوري متهم بانتهاك قواعد الدوري التي تتطلب «توفير بحسن نية معلومات مالية دقيقة تعطي رؤية حقيقية وعادلة للوضع المالي للنادي».



وأضافت ان المعلومات المالية الدقيقة المطلوبة تتعلق «بالإيرادات (بينها إيرادات الرعاية) والأطراف ذات الصلة وتكاليف التشغيل».



وتابعت أن الجزء الثاني من الانتهاكات المذكورة يتعلق بخرق القواعد «التي تتطلب من النادي العضو تضمين التفاصيل الكاملة لمكافأة المدير الفني في العقود ذات الصلة» المتعلقة بالفترة بين موسمي 2009-2010 و2012-2013. كما يتعلق الجزء الثاني من الانتهاكات المزعومة بالمتطلبات المفروضة على الأندية «لتضمين التفاصيل الكاملة لأجور اللاعبين في العقود ذات الصلة».



ويتناول الجزء الثالث الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الممتاز التي تتطلب من الأندية الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).