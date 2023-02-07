

عمق إنتر جراح جاره اللدود ميلان بالفوز عليه 1-0، وذلك ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وبعدما أذله في نهائي الكأس السوبر في الرياض بالفوز عليه 3-0، جدد إنتر الفوز على جاره اللدود ميلان وزاد الضغط على مدرب الأخير ستيفانو بيولي الذي شاهد فريقه يتلقى الهزيمة الثالثة تواليا في الدوري ومن دون انتصار للمرحلة الخامسة تواليا، في سلسلة تخللها أيضا خروجه من ثمن نهائي الكأس على يد تورينو (0 -1 بعد التمديد) وخسارته نهائي الكأس السوبر.



ويجد حامل اللقب نفسه في المركز السادس بفارق 18 نقطة عن نابولي المتصدر، ما يجعل أهدافه محصورة بالحصول على مركز مؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل (يتخلف بفارق الأهداف عن لاتسيو الرابع).



واستثمر «نيراتسوري» الأفضلية بتقدمه في الدقيقة 34 عبر رأسية الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إثر ركلة ركنية نفذها لاعب ميلان السابق التركي هاكان تشالهان أوغلو، رافعا رصيده الى 12 هدفا في الدوري هذا الموسم. كما أنه الهدف السابع للأرجنتيني في دربي ميلانو، بالمركز الثاني على لائحة أفضل هدافي إنتر في مرمى الجار اللدود بعد المجري ستيفانو نييرس (11 بين 1948 و1954).



بايرن يستعيد الصدارة



عاد بايرن ميونيخ حامل اللقب الى سكة الانتصارات التي حاد عنها لـ 3 مراحل متتالية، وذلك بفوزه الكبير على مضيفه فولفسبورغ 4-2 رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد كيميتش في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، ما سمح له باستعادة الصدارة.



ودخل فريق المدرب يوليان ناغلسمان إلى اللقاء على خلفية 3 تعادلات متتالية في الدوري منذ بداية 2023 وفي المركز الثاني بعد فوز أونيون برلين على ماينز 2-1.