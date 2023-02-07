

تعقد اللجنة العليا لدورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي، والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي في الساعة الـ 10 من صباح اليوم في مسرح الهيئة العامة للرياضة بالرقعي، المؤتمر الصحافي الخاص بالبطولة وقرعة منافسات النسخة الجديدة التي ستنطلق يوم 12 الجاري بمشاركة 14 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي تتخللها 7 ألعاب رياضية للجنسين. وستتضمن الدورة منافسات الرجال في ألعاب كرة القدم العشبي بمشاركة 12 فريقا، كرة القدم صالات 13 فريقا وكرة الطائرة 8 فرق، والبادل 13 فريق، بينما الألعاب النسائية كرة قدم الصالات 5 فرق، كرة السلة 4 فرق، وكرة الطائرة 8 فرق.



وفي هذا الصدد أكد نائب رئيس اللجنة العليا للدورة للشؤون الإدارية فهد الخليفة، أن اللجنة وضعت كل اللوائح التي تتضمن تحديد مشاركة لاعبي الأندية مع الفرق المشاركة بجانب عدد اللاعبين الخريجين، على أن يكون اللاعب متخرجا قبل سنتين من بداية الموسم الرياضي، مضيفا: «يجب على جميع الفرق المشاركة إحضار شهادة «لائق صحيا» معتمدة، بالإضافة إلى دعم اللجنة للمشاركة النسائية».