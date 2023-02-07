

ابتعد برشلونة بثماني نقاط في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه 3-0 على ضيفه إشبيلية، مقابل سقوط غريمه ومطارده المباشر ريال مدريد بالنيران الصديقة أمام مضيفه ريال مايوركا 0-1 ضمن المرحلة العشرين.



على ملعب كامب نو، حقق برشلونة انتصاره الخامس تواليا في الدوري بأهداف جوردي ألبا (58) وغافي (70) والبرازيلي رافينيا (79).



ورفع النادي الكاتالوني رصيده إلى 53 نقطة مقابل 45 لريال مدريد، علما أن المرحلة شهدت فشل الفرق الخمسة جميعها خلف برشلونة في تحقيق الفوز.



وهذا الفوز العاشر لبرشلونة في آخر 11 مباراة في الدوري ولم يخسر في آخر 15 مباراة بجميع المسابقات.



وأجرى المدرب تشافي هرنانديز تغييرا واحدا على التشكيلة التي بدأت بالفوز ضد ريال بيتيس (2-1)، مشركا ألبا في مركز الظهير الأيسر بدلا من ألخاندرو بالاديه، إلا أنه تعرض لانتكاسة مبكرة بإصابة القائد سيرجيو بوسكيتس في كاحله ليحل بدلا منه العاجي فرانك كيسييه في الدقيقة الثامنة.



وقال برشلونة في بيان طبي: «أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم على بوسكيتس معاناة اللاعب من التواء في الرباط الجانبي لكاحله الأيسر». وأضاف: «سيغيب بوسكيتس عن المباريات، وموعد عودته يعتمد على إيقاع تعافيه من الإصابة».



ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن فترة غياب بوسكيتس ستتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وبالتالي فإن اللاعب خارج مواجهتي مان يونايتد بالدوري الأوروبي.