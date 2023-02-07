

بهدف تشجيع الحكومات والقطاع الخاص على المحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة والتوجه لاستخدام الهيدروجين الاخضر والانتقال الطاقي يقام المنتدي الخليجي لإدارة النفايات واعادة التدوير بمشاركة من وزارتي الاشغال والكهرباء وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة وعدد من الجهات والشركات الكويتية والخليجية، وافادت الخبيرة الدولية للاستدامة والاستاذ الزائر بجامعة ولاية اريزونا بالولايات المتحدة الاميركية وعضو اللجنة التنظيمية للمنتدى د.سارة عاطف أن الجائزة ستعزز المساعي الهادفة إلى بدء التغييرات التحويلية اللازمة للانتعاش البيئي الأخضر في فترة ما بعد «كوفيد-19» في دول مجلس التعاون، كذلك نسعى من خلال اطلاق الجائزة من الكويت لأول مرة عام 2023 لتعزيز الانتقال الشامل إلى الاستدامة والاعتراف بتجارب نجاح الشركات المستدامة والسلطات الحكومية التي تدعمها، وتعزيز نظام بيئي لريادة الأعمال يسمح بنمو الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون وتحقيقا لرؤية «كويت جديدة 2035».



بدوره، قال الاستاذ بكلية العلوم الحياتية رئيس المؤتمر ورئيس اللجنة العلمية د.محمد الشواف: ان الهدف من المنتدى تطوير نظام إدارة النفايات ورفع مستوى الوعي، وإبراز أحدث الطرق في إدارة المخلفات بأنواعها المختلفة وإنتاج الطاقة والمواد القابلة للتدوير، ودعم فكرة المشاركة المجتمعية للحفاظ على البيئة، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، حيث يستقطب المؤتمر العديد من الجهات، ومن بينها المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الدولية والإقليمية للاطلاع والتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال إدارة ومعالجة النفايات واعادة التدوير والانتقال الطاقي.



وسيجمع الحدث على مدى يومين نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والاقليميين والدوليين لمناقشة التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري، وسيشارك أكثر من 25 متحدثا في المؤتمر، إضافة الى 8 حلقات نقاشية متنوعة، تتطرق للتكنولوجيا الجديدة لإدارة النفايات ومعالجتها، والقوانين الحديثة في إدارة النفايات وإعادة التدوير في دول مجلس التعاون، إضافة الى التعريف بالتشريعات والقوانين البيئية ذات العلاقة بالنفايات، وبتكنولوجيا جمع وفرز المخلفات من المصدر، ومعالجة مدافن النفايات، وتقليص ومعالجة النفايات الغذائية، وغيرها من المواضيع المهمة والدراسات المتنوعة والتكنولوجيات المتطورة والتجارب الدولية الناجحة.



ويشكل المؤتمر الذي تنظمه «كونسولينزا جلوبل» منصة لاستقطاب المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمصانع المحلية للتواصل وتبادل الأفكار والمعرفة حول إدارة ومعالجة النفايات وإعادة تدويرها، كما سيتم تنظيم معرض مصاحب للمؤتمر، ستشارك فيه عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في مجال تنمية التنمية المستدامة وإدارة النفايات وشركات ومصانع محلية وإقليمية ودولية متخصصة في هذا المجال.