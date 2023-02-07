قال الرياضي الكويتي العقيد يوسف الشطي، ان تكريم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد له بمناسبة دخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية "هو أكبر شرف لي ودافع لتحقيق المزيد من الانجازات الرياضية".

واضاف الشطي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء "لقد تشرفت بمقابلة سمو ولي العهد الذي أثنى على ما قدمته ودعاني إلى مواصلة العطاء في سبيل رفع اسم الكويت في مختلف المحافل الرياضية".

وعلى صعيد الانجاز الذي حققه قال الشطي ان تسجيله رقما قياسيا في موسوعة غينيس لأسرع سباحة لعبور جون بحري لفئة الرجال "جاء نتيجة الاستعدادات الكبيرة والتجهيز المتواصل ما أسفر عن تحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي يحسب للرياضة والرياضيين الكويتيين جميعا".

وأكد الشطي عزمه على مواصلة العمل الدؤوب لرفع اسم الكويت في مختلف المحافل وتأكيد قدرات الشباب الكويتي على تحقيق أفضل الإنجازات على كافة الأصعدة.

وكان العقيد يوسف الشطي حقق رقما قياسيا جديدا بعد أن قطع مسافة 21 كيلومتر سباحة في جون الكويت من منطقة الصبية إلى نادي ضباط الجيش الكويتي ب 9 ساعات و44 دقيقة محطما الرقم القياسي السابق لسباح بريطاني والذي بلغ 12 ساعة والمسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.