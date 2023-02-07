عبدالعزيز الفضلي

حذرت وزارة التربية الادارات المدرسية من تكليف المعلمين والطلبة وكذلك أولياء أمورهم بما ليس مفروضاً عليهم من متطلبات وتبرعات أو طلب مبالغ نقدية أوغيرها، مشددةً على أنه من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية .

جاء ذلك في نشرة عممها مدير منطقة الفروانية التعليمية محمد العجمي تلقت "الأنباء" نسخة منها، والتي قال فيها:"تهديكم الإدارة العامة لمنطقة الفروانية التعليمية خالص التحيات والتقدير والتزاما بما جاء في كتاب السيد وكيل وزارة التربية بشأن الموضوع المشار إليه أعلاه وحرصا على الالتزام بما تقتضيه مصلحة العمل، يرجى من مديري المدارس ومديرات رياض الأطفال الالتزام بما يلي:

1. عدم تكليف المعلمين بإعداد وسائل تعليمية أو تصـوير أوراق عمـل أو تـزيين

الفصول والمدرسة أو توفير أجهزة أو أدوات أو أية مواد مـا لـم تـقـم الإدارة المدرسية بتوفير نفقاتها .

۲. عدم تكليف المتعلمين أو أولياء أمورهم صراحة أو إيحاء بأية أعمال لا تـعـد مـن

واجباتهم سواء كان ذلك إعداد وسائل تعليمية أو تصوير أوراق عـمـل أو تـزيين

الفصول والمدرسة أو توفير أجهزة أو أدوات أو أية مواد للمدرسة.

3. عدم طلب أية مبالغ نقدية أوتبرعات عينيـة سـواء مـن المعلمين أو المتعلمين أو أولياء أمورهم .

4. يتم توفير كافة المتطلبات التعليمية والمدرسية مـن حسـاب الصندوق المالي أو حساب المقصف المدرسي والموارد الأخرى وفق اللوائح والنظم المتبعة حيال ذلك .

5.سيتعرض للمساءلة القانونية كل من يخالف النظم واللوائح المشار لها" .