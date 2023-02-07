أطلقت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي مسابقة الشيخة فادية السعد العلمية للعام (2022-2023) في نسختها ال24 للطالبات في جميع المراحل الدراسية محليا وعربيا بمشاركة واسعة من المدارس.

وقالت المدير العام للمسابقة الدكتورة عائشة الهولي في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء إنه تم بدء أولى الدورات التدريبية للطالبات المشاركات البالغ عددهن 90 طالبة يمثلون 45 مدرسة في المراحل الدراسية الثلاث وتستمر ثلاثة أيام لتطوير وصقل المهارات التي تؤهلهن للمشاركة الفاعلة في أداء متطلبات المسابقة بالشكل المطلوب.

وأوضحت أن طالبات المرحلة الابتدائية سيشاركن في ورشة عمل فن كتابة القصة القصيرة والأنشطة الابداعية في تأليف القصص وتحديدا قصص الخيال العلمي أما المرحلة المتوسطة فسيكون برنامجهن التدريبي هو كيفية إعداد المشاريع العلمية وفق (منحى ستيم التعليمي) ودورة في مهارات العرض والالقاء وأخرى بالأنشطة الابداعية في اعداد المشاريع العلمية.

وأضافت الدكتورة الهولي أنه فيما يخص المرحلة الثانوية فسيكون هناك دورة في مهارات العرض والالقاء وأخرى في الإبداع والابتكار ضمن (منحى ستيم التعليمي) وثالثة حول مهارات البحث العلمي مبينة أنه سيكون هناك بث مباشر للبرنامج التدريبي لجميع المشاركات في الوطن العربي.

وذكرت أن الفترة المقبلة ستشهد برنامجا تدريبيا للمعلمات مع توفير استشارات للطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية بعد البدء في المشاريع العلمية من قبل متخصصين علاوة على حرص الشيخة فادية الصباح على عقد ملتقى مع أولياء الأمور سيتم الإعلان عنه قريبا.

وبينت أن إدارة المسابقة تركت المجال مفتوحا حول المواضيع العلمية للقيام بعمل مشروع علمي لحل مشكلة وفق (منحى سيتم) وترك مساحة للابتكار والإبداع في المجالات العلمية والبرامج التدريبية التي ستقدم للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأفادت بأن تقييم المشاريع العلمية المشاركة سيكون في شهر أبريل المقبل يليه الحفل الختامي وإعلان النتائج محليا في شهر مايو أما نتائج الوطن العربي فسيتم الإعلان عنها في شهر يوليو المقبل.

يذكر أن مسابقة الشيخة فادية السعد العلمية انطلقت في عام 1999 محليا ثم انطلقت عربيا وعالميا بهدف إعداد جيل من الطالبات الموهوبات والفائقات في المجالات العلمية وصقل موهبتهن في المجال العلمي والتقني والعمل الجماعي وتنمية خيال الطالبة العلمي.

وكانت رئيس مجلس ادارة (مبرة السعد) الشيخة فادية سعد العبد الله الصباح قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي عن إطلاق المسابقة إلى العالمية بمشاركة شبابية لتشمل كل دول العالم بعد أن حققت نجاحات طيبة محليا وخليجيا وعربيا.