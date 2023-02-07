استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بمكتبه بمقر وزارة الداخلية اليوم عقيد/د. خالد يعقوب العمار بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه والتي جاءت بعنوان (العمالة الوافدة وأثرها في التغير الاجتماعي على المجتمع الكويتي)من الجامعة الأردنية، ومقدم سالم يوسف صويلح (من مرتبات الادارة العامة للمرور ) لحصوله على الماجستير في القانون من (بريطانيا )، والملازم اول حمد لافي ابو ردن (من مرتبات الادارة العامة للمرور ) لحصوله على الماجستير في علم الاجرام والاجتماع من (بريطانيا )، واهدوا له نسخا من رسائل الدكتوراه والماجستير .

وهنأ الفريق البرجس الضباط الحاصلين على الدرجات العليا، مؤكدا على أهمية مواصلة التحصيل العلمي لمنتسبي الوزارة بما يسهم في صقل قدراتهم العلمية والعملية ويؤدي إلى رفع مستوى العمل الأمني في جميع قطاعات وزارة الداخلية.



واطلع الفريق البرجس على محتوى الرسائل العلمية، موجهاً إلى ضرورة الاستفادة منها وتوظيفها في مجالات العمل، خصوصا أنها تناولت قضايا ذات صلة وثيقة بآليات ونظم العمل في وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة.