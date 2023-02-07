بشرى شعبان

أكد مصدر خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية، ان الوزارة وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وافقت على كافة الطلبات التي تقدمت بها الجمعيات الخيرية للقيام في حملة جمع التبرعات لإغاثة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا الذي تجاوز عددها ال 20 جمعية.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة وافقت على كافة الطلبات التي تقدمت بها جهات العمل الخيري عبر "الأونلاين" وفقا لضوابط وشروط تنظيم العمل الخيري .

وأكد أن الوزارة وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في توجيه الوزارة بتنظيم حملة التبرعات تمنح الموافقة لكل من يتقدم لجمع التبرعات سواء من جمعيات خيرية أو لجان العمل الخيري وجمعيات النفع ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.