مريم بندق

يستعد مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية لإعلان إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بوقف تعيين القياديين وشغل الوظائف الإشرافية ووقف النقل والندب والإعارة حتى إشعار آخر، بعد تكليف المجلس أمس ديوان الخدمة المدنية بإصدار قرار بهذا الشأن.