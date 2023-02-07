تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، بإنشاء جسر جوي لإرسال المساعدات والطواقم الطبية والفنية للمتضررين جراء حادث الزلزال المدمر الذي وقع في جنوب الجمهورية التركية، غادرت صباح اليوم، طائرتان تابعتان للقوة الجوية الكويتية متوجهتان إلى الجمهورية التركية، حيث تعتبر هذه الرحلات أولى طلائع الجسر الجوي الذي خُصص لنقل الاحتياجات والمساعدات الطبية الطارئة والمواد الإغاثية وذلك تجسيداً لروح الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

تأتي هذه الرحلات بالتعاون والتنسيق بين الجيش الكويتي ووزارة الخارجية وقوة الإطفاء العام ووزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، والجدير بالذكر أن الطائرتين تحمل على متنها فريق متخصص من قوة الإطفاء العام بكامل تجهيزاته، كما تم شحن (8) طن من الاحتياجات الطارئة والمواد الإغاثية موزعة على الطائرتين.

هذا وقد كان في وداع رحلات الإغاثة المغادرة، كلاً من سفيرة الجمهورية التركية الصديقة لدى دولة الكويت السيدة طوبى سونمز ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد وعدد من كبار ضباط القادة بالقوة الجوية.