أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الزلزال الذي ضرب بلاده من أكبر الكوارث «ليس في تاريخ جمهوريتنا فحسب بل في منطقتنا والعالم»، معلنا ارتفاع عدد القتلى إلى 3549 و22168 جريحا.

وأضاف في كلمة اليوم أن الدمار في المنطقة يتسبب في إعاقة عمليات الإنقاذ، مشيرا إلى إنشاء 54 ألف موقع للإيواء في مناطق الزلزال.

كما أعلن تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار لعمليات الإنقاذ، مؤكدا أن مختلف القوى الأمنية والعسكرية بالاضافة الى طائرات مسيرة تشارك في عمليات الإنقاذ، داعيا كل الدول لمساعدة تركيا بالمعدات اللازمة بغض النظر عن الوضع السياسي.

وقال: حتى الآن أرسلنا ألف سيارة إسعاف و241 فريق إنقاذ طبي وطني وطائرتي إسعاف و5 آلاف عامل في مجال الصحة إلى المناطق المتضررة.

وأعلن 10 مدن متضررة من الزلزال كمناطق كوارث، وتنكيس الأعلام حتى يوم 12 فبراير حدادا على الضحايا، وإعلان حالة الطوارئ 3 أشهر في المناطق المتضررة.

كما اكد أن 70 دولة عرضت المساعدة في البحث والإنقاذ بعد الزلزال.

وأضاف الرئيس التركي ان «دولة قطر تستعد لإرسال 10 آلاف حاوية إلى تركيا وهناك جهود لتقديم المساعدات التي نحتاجها».

إلى ذلك، قال إنه ستتم ملاحقة من نشر أخبارا كاذبة بشأن الزلزال على مواقع التواصل الاجتماعي.