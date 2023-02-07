مروان بودي: فخورون بالنتائج القياسية التي تعد الأفضل في تاريخ «طيران الجزيرة»

النتائج شهادة على نجاح سياسة الشركة في إدارة التكاليف رغم أسعار الوقود المرتفعة

3.6 ملايين راكب نقلناهم خلال 2022.. ليعكس نجاح التوسع بالخدمات المقدمة للعملاء

نتطلع ليكون 2023 عاماً مليئاً بالنجاحات الجديدة مع زيادة عدد طائراتنا وتوسعنا لوجهات

أعلنت شركة طيران الجزيرة عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت قفزة قياسية بأرباحها الصافية بنسبة 183.6% لتبلغ 20.1 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 182.1 مليون دينار، بارتفاع 126.5% عن الفترة ذاتها من 2021، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 148.4% لتبلغ مستوى 26.8 مليون دينار.

وكانت الشركة قد بدأت عودتها السريعة للربحية خلال النصف الثاني من 2021 مع استئناف الرحلات التجارية تدريجيا في مطار الكويت الدولي، وواصلت «طيران الجزيرة» نموها المطرد في 2022 ليتفوق أداؤها خلال السنة بنسبة 30% على الأداء القياسي السابق في 2019، الذي يعتبر آخر عام كامل تم تشغيل الرحلات خلاله دون قيود على السفر قبل جائحة كورونا.

زيادة أعداد الركاب

وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أنه على الرغم من انخفاض حركة المسافرين عبر مطار الكويت الدولي في 2022 بنسبة 26% مقارنة بعام 2019، إلا أن طيران الجزيرة شهدت زيادة بنسبة 19% في عدد الركاب الذين نقلتهم خلال العام، أما مقارنته بعام 2021 فقد ازداد عدد ركاب الجزيرة بنسبة 247.5% ليبلغ 3.6 ملايين راكب.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع معدل إشغال المقاعد في العام الماضي بنسبة 10.2% إلى نسبة 77.01% مما عوض بشكل كبير الانخفاض بنسبة 35.1% في متوسط سعر التذاكر المدفوعة من قبل الركاب، والذي بلغ 47.96 دينارا.

وقد أوصى مجلس إدارة طيران الجزيرة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50 فلسا للسهم عن فترة النصف الثاني من 2022، علاوة عن الأرباح النقدية المرحلية التي تم توزيعها لفترة النصف الأول من العام والتي كانت بواقع 30 فلسا للسهم، بذلك يصبح إجمالي الأرباح النقدية التي سيتم توزيعها عن عام 2022 مبلغا وقدره 80 فلسا للسهم.

نتائج الربع الرابع

في الربع الأخير من عام 2022، سجلت «طيران الجزيرة» خسائر صافية بلغت 0.7 مليون دينار، مقارنة بأرباح بلغت 7 ملايين دينار للفترة ذاتها من السنة السابقة، وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 24.7% وبلغت 41.3 مليون دينار، بينما انخفضت الأرباح التشغيلية إلى 0.9 مليون دينار.

وازداد عدد الركاب خلال الربع الأخير بنسبة 88% إلى 978.1 ألف راكب، وارتفع معدل إشغال المقاعد بنسبة 4.5% إلى 78.7%، وارتفع متوسط تشغيل الطائرة بنسبة 35.3% إلى 12.4 ساعة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة.

نتائج تاريخية

وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي: «فخورون بهذه النتائج السنوية القياسية التي تعد الأفضل في تاريخ طيران الجزيرة، وتشهد هذه النتائج على نجاح سياسة الشركة في إدارة التكاليف بالرغم من أسعار الوقود المرتفعة التي اقتطعت وحدها ما يقرب من تسعة ملايين دينار كويتي كان من الممكن أن تمثل أرباحا للشركة».

وأضاف بودي، بالقول: «يعكس عدد الركاب الذين نقلتهم الشركة البالغ عددهم 3.6 ملايين راكب في 2022 مقارنة بعدد 2.4 مليون مسافر في 2019، نجاح نموذج أعمال الشركة ونجاح التوسع على مستوى الخدمات التي تقدمها «طيران الجزيرة» لعملائها، وفيما نمضي قدما، نتطلع إلى أن يكون عام 2023 عاما مليئا بالنجاحات الجديدة مع زيادة عدد طائراتنا وتوسعنا إلى وجهات جديدة وكذلك مواصلة تعزيز أداء عملياتنا».

الأداء التشغيلي

خلال السنة المالية 2022، أضافت «طيران الجزيرة» 15 وجهة جديدة لتلبية الطلب على السفر من مختلف شرائح المسافرين في نطاق شبكة الوجهات التي تخدمها الشركة. وشملت هذه الوجهات مدنا في الشرق الأوسط وشمال وجنوب آسيا وأوروبا وهي ڤيينا (النمسا)، براغ (جمهورية التشيك)، دوشانبه (طاجيكستان)، تركستان (كازاخستان)، نامانجان (أوزبكستان)، بنغالور (الهند)، ثيروفانانثابورام (الهند)، بايراوا (النيبال)، شاتوجرام (بنغلاديش)، شيان (الصين)، صلالة (عمان)، القصيم (المملكة العربية السعودية)، حائل (المملكة العربية السعودية)، الطائف (المملكة العربية السعودية)، أبها (المملكة العربية السعودية).

ومع هذه التوسعات، أصبحت «طيران الجزيرة» تخدم ثماني وجهات في المملكة العربية السعودية وثماني وجهات أخرى في الهند، بالإضافة إلى وجهتين في بنغلاديش ووجهتين في النيبال، ليصل إجمالي عدد الوجهات في شبكة الشركة إلى 58 وجهة.

ومن أبرز إنجازات الشركة خلال العام افتتاحها مركزا لتدريب الطيارين وأطقم الطائرات معتمدا من قبل الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، حيث بدأت بتدريب أطقم الطائرات العاملين، وكذلك الطيارون والأطقم الجدد في مقر الشركة في الكويت.

وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز تجربة العملاء، أطلقت «طيران الجزيرة» العديد من الخدمات الجديدة التي شملت مركزا جديدا مخصصا لخدمة العملاء، وخدمة تسجيل الحقائب المبكر، وأيضا خدمة التواصل المباشر مع العملاء عبر تطبيق «واتساب».

نظرة مستقبلية إيجابية

تواصل «طيران الجزيرة» العمل بحسب استراتيجيتها التوسعية التي بدأت بتسلمها طائرتين جديدتين من طراز A320neo كجزء من طلبية مكونة من 28 طائرة من إيرباص قامت بها في 2021، والتي ستدعم زيادة حجم أسطول الشركة من 19 طائرة إلى 35 طائرة بحلول عام 2026.

وبدأت الشركة توسعها في بداية السنة الجديدة مع إطلاق خط رحلات جديد إلى العاصمة الروسية، موسكو، وذلك لخدمة الطلب على الرحلات منها وإلى منطقة الشرق الأوسط والمدن الأخرى في نطاق شبكة وجهات الشركة. ومن المخطط إطلاق خطوط جديدة أخرى هذا العام.

كما تخطط الشركة تنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها تحسين خدماتها وعملياتها التشغيلية لتعزيز تجربة السفر وجعلها أكثر سلاسة من نقطة التسجيل في المطار وحتى الوصول إلى الوجهة الأخيرة.

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