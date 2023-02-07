بتوجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بالرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة نقل خلاله تحيات صاحب السمو الأمير وتحياته وخالص تعازي ومواساة دولة الكويت حكومة وشعبا إلى شعب الجمهورية التركية الصديق كما أكد تضامن دولة الكويت مع الجمهورية التركية الصديقة لتجاوز المحنة التي تعرضت لها جراء الزلزال المدمر الذي خلف آلاف الضحايا والمفقودين والمصابين ونقل التوجيهات السامية بتوفير المساعدات الفورية للبلد الصديق وإنشاء جسر جوي باسم دولة الكويت يضم آليات ومعدات وكوادر بشرية متخصصة وطواقم طبية وإغاثية للمشاركة في البحث والإنقاذ وتقديم كافة المساعدات الازمة للمتضررين من آثار الزلزال.

كما أكد سموه على توجيهات صاحب السمو إلى مجلس الوزراء بإطلاق وتنظيم حملة تبرعات عاجلة لإغاثة المتضررين من الزلزال وتخفيف معاناتهم وذلك بمساهمة الجمعيات واللجان الخيرية وجمعيات النفع العام الكويتية ومؤسسات الدولة المدنية.

متمنيا سموه أن يتجاوز البلد الصديق هذه المحنة من خلال قيادة فخامته الحكيمة داعين الله تعالى أن يرحم الضحايا ويكتب عمرا للمفقودين ويمن بعاجل الشفاء على المصابين.

وقد أعرب الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة عن بالغ شكره لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على هذه المشاعر الأخوية الصادقة مثمنا لسموهما حفظهما الله ورعاهما هذه البادرة الأخوية الطيبة متمنيا لسموهما موفور الصحة ودوام العافية وللشعب الكويتي الشقيق كل رفعة وازدهار.