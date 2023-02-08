

ياسر العيلة

نجحت منصة «نتفليكس» وشركة «بيوند دريمز» للإنتاج في اصطحابنا مساء امس الاول في رحلة رائعة الى حقبة الثمانينيات من خلال حضور العرض الأول للمسلسل الكويتي «الصفقة»، وهو مستوحى من قصة حقيقية عن مسيرة نساء رائدات في القطاع المالي الكويتي.

أقيمت الاحتفالية الخاصة بالعمل في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي تزين بأجواء حقبة الثمانينيات من قطع ديكور وأزياء وسيارات خاصة بتلك الحقبة التي شهدت الكويت خلالها فترة ازدهار في جميع المجالات.

ويعد المسلسل أول أعمال «نتفليكس» الأصلية في الخليج ويعرض في 190 دولة، ويتكون من 6 حلقات، ومن أضخم الإنتاجات العربية لعام 2023.

«الأنباء» تواجدت في الحفل المقام لهذا الحدث الفني الكبير الذي حظي بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، وحضره صناع العمل تقدمهم المنتج والمخرج عبدالله بوشهري، وفريق من «نتفليكس» بقيادة أحمد الشرقاوي رئيس تطوير المحتوى العربي في المنصة، كما حضر من نجوم المسلسل الفنانة منى حسين والفنانة روان مهدي التي تدور حولهما أحداث القصة، بالإضافة الى النجوم الكبار محمد المنصور وجاسم النبهان وزهرة الخرجي وهدى الخطيب وفيصل العميري وحسن ابراهيم وآخرين، وهناك عدد آخر من الفنانين لم يتمكنوا من التواجد لظروف انشغالهم بتصوير أعمالهم الدرامية لشهر رمضان المقبل، منهم حسين المهدي وعبدالله بهمن والفنانة الكبيرة أسمهان توفيق وسعود بوشهري.

عقب التقاط الصور التذكارية وعمل لقاءات مع وسائل الإعلام المختلفة انتقل الجميع الى قاعة العرض السينمائي لمشاهدة اول حلقتين من «الصفقة» الذي قام بتأليفه كل من نادية أحمد وآن وآدم سوبيل، وتولى إخراج أول حلقتين المخرج المصري كريم الشناوي، فيما قام المخرج الكويتي الموهوب جاسم المهنا بإخراج باقي الحلقات، وهذا أمر متبع في أكثر أعمال «نتفليكس».

وقبل العرض رحبت عريفة الحفل المدونة وصانعة محتوى في مواقع التواصل الاجتماعي بيبي العبدالمحسن بالحضور، وطلبت من المنتج عبدالله بوشهري وأحمد الشرقاوي رئيس تطوير المحتوى العربي في «نتفليكس» الصعود على خشبة المسرح ليتحدثا عن التجربة، حيث بارك الشرقاوي للجمهور الكويتي بإطلاق مسلسل «الصفقة» اليوم «الأربعاء» في 190 دولة حول العالم.

وقال: العمل مدبلج بأكثر من لهجة، ومترجم بعدة لغات، وهو أول إنتاج أصلي لمنصة «نتفليكس» في الخليج.

وكان لافتا للجميع ان الشرقاوي يحمل في يده كيس «بفك»، مما أثار الاستغراب، لكنه كشف لهم ان هذا الكيس أعاده لذكريات جميلة، حيث كان يسكن في الكويت قبل 40 عاما، وتحديدا في منطقة السالمية، وكان بجوار بيته بقالة اسمها «بقالة المانع» مازال يذكرها، وأضفى الشرقاوي بخفة دمه الشديدة أجواء من المرح والبهجة.

من جانبه، بدأ المنتج عبدالله بوشهري حديثه بتوجيه الشكر لكل القائمين على منصة «نتفليكس»، وكشف عن انهم تحدثوا معه منذ عام 2021 عن التعاون لتقديم أول إنتاجات المنصة الأصلية في الخليج وتكون الانطلاقة من الكويت.

وأردف: كنت أحلم بتقديم عمل يشاهده العالم أجمع، وهذا ما تحقق من خلال «الصفقة»، مؤكدا ان التحضير والشغل المبذول في هذا العمل يعادل عمل 4 مسلسلات كاملة، ومن ثم قام بوشهري بدعوة كل المشاركين في المسلسل للصعود على خشبة المسرح، مؤكدا ان الجمهور المتواجد حاليا في القاعة هو أول جمهور في العالم يشاهد أول حلقتين من العمل، مختتما بالقول: «الصفقة» إهداء من الكويت الى كل العالم.

عقب ذلك تم عرض الحلقتين الأولى والثانية من المسلسل الذي يروي من خلال أحداث حقيقية قصة امرأتين (منيرة وفريدة) تواجهان تحديا كبيرا في سعيهما لتكونا رائدتين في مجال الصناعة المصرفية في الكويت من خلال عملهما في قسم التداول في بنك «الغد» ببورصة الكويت، حيث تشتريان وتبيعان الأسهم، وأثبتتا نفسيهما في هذا المجال رغم العقبات والتحديات التي واجهتهما من عدم تقبل المجتمع لوجود نساء قويات وناجحات وسط هذا الكم الكبير من الرجال في البورصة.

وللحقيقة الحلقتان كانتا ممتعتين بمعنى الكلمة على مستوى الأداء التمثيلي المبهر من منى حسين وروان مهدي، فكل واحدة منهما قدمت دورها بشكل عفوي وطبيعي وباحترافية شديدة، وكان واضحا انهما حضرتا للعمل بشكل كبير، واهتمتا بأدق التفاصيل الخاصة بالأزياء والمكياج الخاصة بحقبة الثمانينيات التي تدور أحداث القصة خلالها.

ومن الفنانين الذين أجادوا أيضا النجمان الكبيران محمد المنصور في دور والد فريدة (روان مهدي)، وجاسم النبهان أكبر دلال في البورصة، بجانب الأداء المميز لكل من حسين المهدي وفيصل العميري وسعود بوشهري وعبدالله بهمن، وكان مفاجأة العمل الأداء الرائع للطفلة الموهوبة ريان دشتي.

وبعد عرض الحلقتين اللتين حظيتا بتصفيق شديد من كل الحضور والذين اثنوا على هذا المسلسل الرائع والإنتاج الضخم الذي قامت به الشركة المنتجة من بناء مواقع تصوير وتوفير إكسسوارات وأزياء نقلوا من خلالها أجواء الثمانينيات للمشاهدين، تم عمل ندوة نقاشية أدارتها بيبي العبدالمحسن وحضرها المنتج عبدالله بوشهري وأحمد الشرقاوي رئيس تطوير المحتوى العربي في منصة «نتفليكس» ونجمتا العمل روان مهدي ومنى حسين، حيث تحدث كل منهم عن كواليس هذا العمل الضخم.