

الدوحة - فريد عبدالباقي



يشارك مدرب نادي الفحيحيل السوري فراس الخطيب، في فعاليات المرحلة الأولى من الدورة التدريبية دبلوم المحترفين 2023 للمستوى «PRO» لمدربي كرة القدم والتي تنظمها إدارة التطوير بالاتحاد القطري بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي بمشاركة 25 مدربا منهم القطري طلال البلوشي، والعراقي سلام شاكر، والسوري جهاد الحسين، ومدرب منتخب تايلند سكوت كوبر، ومدرب نادي جدة - درجة ثانية سعودي عبدالعزيز البيشي، ومدرب منتخب اليمن السابق أمين السنيني، ومدرب نادي الفجيرة الإماراتي محمد العنتلي.



ويحاضر في الدورة المحاضر الرئيسي، مدير التعليم بالاتحاد البلجيكي كريستيان فان دير هاجين، والمحاضر الرئيسي الثاني عبدالقادر المغيصيب، ومساعد المحاضر، مدير إدارة التطوير بالاتحاد القطري لكرة القدم فهد ثاني الزراع.



وتقام فعاليات الدورة على 4 مراحل، بداية بالمرحلة الأولى التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 16 فبراير الجاري، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 27 مايو حتى 8 يونيو المقبلين، والمرحلة الثالثة (9-21 سبتمبر المقبل). وتختتم الدورة التدريبية لدبلوم المحترفين «PRO» بالمرحلة الرابعة (11-23 نوفمبر المقبل).



وتشتمل الدورة عبر مراحلها الأربع، على أحدث طرق تدريب الإعداد النفسي والبدني ضمن مواصفات أوروبية وذلك من أجل اعتماد الشهادة أوروبيا، كما ستتضمن الجوانب التكتيكية الدفاعية، وأحدث طرق التعديلات على الجوانب الدفاعية والتكتيك الخاص بها، بالإضافة إلى طرق اللعب والتعامل دفاعيا مع كل طرق اللعب وكيفية الاستفادة من تقنية الفيديو لتصحيح أخطاء اللاعبين.



كما تشتمل الدورة على أحدث التعديلات والطرق للحالات الهجومية للفريق وكيفية التعامل مع طرق اللعب هجوميا، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لبعض الأندية من أجل متابعة تدريباتها وتحليل مبارياتها، مع عرض لفلسفة كل مدرب تدريبيا وكيفية تطوير الرياضة في كل بلد وفق أفضل الطرق التي وصل إليها علم كرة القدم الحديث.. مرورا بالحديث عن طرق اللعب الحديثة والتعامل مع اللاعب والفرق المحترفة بكل ما يتعلق بهذه الجوانب من إعداد نفسي وخططي، بالإضافة إلى إعداد الفريق ووضع خطة تكتيكية لمدة عام تشمل استراتيجية معينة، ختاما بتلخيص المراحل الأربع عبر تقديم وظائف معينة يكلف بها كل مدرب لتنفيذها وعرضها.