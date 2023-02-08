اختتمت الهيئة الخيرية الفلسطينية للتنمية والإغاثة المرحلة الرابعة من مشروع ترميم منازل العائلات المهمشة في قطاع غزة بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت.



وقال رئيس الهيئة مصعب طنبورة في بيان ان «مشروع ترميم منازل العائلات المهمشة يأتي ضمن رسالة الهيئة في تعزيز الجانب الاغاثي والإنساني لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني والمساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة».



واضاف طنبورة ان عدد المنازل التي تم ترميمها في المراحل الأربع تجاوز 300 منزل، موضحا أنه «تم إجراء مسح ميداني للمنازل المهمشة ومن ثم تحديد احتياجات المنازل في جميع محافظات قطاع غزة».



وأشاد طنبورة بالجهود التي يبذلها المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد والمستشار الاقتصادي بالصندوق سمير جراد لما يقدمانه من مساندة ودعم لفلسطين بكل مؤسساتها العاملة.



ودعا المؤسسات والمانحين إلى الاستمرار في تقديم الدعم لتأهيل وتحسين الظروف السكنية للأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة.