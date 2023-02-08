طالب بفتح باب التعيين أمام الكفاءات الوطنية أصحاب «الماجستير والدكتوراه»



آلاء خليفة



جدد رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد العتيبي مطالباته بالكشف عن أعمال جامعة عبدالله السالم، والتخصصات التي ستدرس فيها، والكليات التي ستفتتحها الجامعة.



وقال العتيبي في تصريح صحافي إن المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم وخلال اجتماعاته مع أعضاء اللجنة البرلمانية التعليمية بمجلس الأمة، أكد افتتاح الجامعة أمام الطلبة للدراسة في سبتمبر العام الحالي للدراسة فيها، وهو ما تم الإعلان عنه سابقا من قبل رئيس اللجنة التعليمية د.حمد المطر إلا أن الشواهد تبين عكس هذا، حيث لم يتبق سوى 6 أشهر على العام الدراسي الجديد.



واستغرب العتيبي عدم الإعلان عن أي بيانات أو معلومات حول أعمال المجلس التأسيسي، نوعية التخصصات التي ستطرحها جامعة عبدالله السالم، ومدى احتياجات سوق العمل لتلك التخصصات وملاءمتها ومواكبتها التطور التكنولوجي في المجالات كافة، بالإضافة إلى الإعلان عن احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة تدريس.



وشدد العتيبي على ضرورة فتح باب التعيين أمام الكويتيين من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه للعمل في مختلف التخصصات المطلوبة بالجامعة، مشيرا إلى توافر العديد من الكفاءات الوطنية الذين يعملون في مجال التدريس ولديهم الخبرة الكافية للعمل في الجامعة.



وأضاف العتيبي أن افتتاح جامعة ثانية حكومية خطوة مهمة ينتظرها أبناء كل الوطن، للمساهمة في الحد من أزمة القبول الجامعي، والتخفيف عن جامعة الكويت و«التعليم التطبيقي».



ودعا العتيبي المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، إلى التعاون مع الجمعية في تشييد هذا الصرح الأكاديمي، وتبني أفكار ورؤى الأساتذة منتسبي الجمعية وخططهم نحو تشغيل الجامعة، مشددا على ضرورة الإعلان عن تخصصات الجامعة، لفتح باب التعيين واستعداد الراغبين للتدريس في جامعة عبدالله السالم.