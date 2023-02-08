افتتحت جمعية الهلال الأحمر مدرسة حمد الجوعان ومركز نجوى القطامي لرعاية وتأهيل الايتام وتوزيع عربات النقل الصغيرة في محافظة حضرموت شرقي اليمن في ختام زيارته التي استغرقت أسبوعا ضمن حملة «الكويت بجانبكم».



وقال مدير عام الجمعية عبدالرحمن العون في تصريح لـ «كونا» إن مدرسة حمد الجوعان في حضرموت تتكون من ثمانية فصول دراسية مجهزة بكامل الأثاث المكتبي والمستلزمات الدراسية وستستوعب نحو 360 طالبا وطالبة.



وأضاف العون، الذي يرأس الوفد الزائر لليمن، أن الجمعية افتتحت ايضا مشروع مركز نجوى أحمد القطامي لرعاية وتأهيل الايتام في مدينة تريم بمحافظة حضرموت والتي يستفيد منها 300 يتيم.



وأشار إلى أن مبنى المركز يضم قاعدة أغراض تتسع لنحو 70 شخصا ومجهزة بكافة المعدات والأجهزة اللازمة للتدريب والتطوير من معمل حاسوب وكوافير ومكائن خياطة وتطريز بما يساعد في تأهيل الأيتام ليكونوا أعضاء فاعلين ومؤثرين في وطنهم.



وأوضح أن الجمعية وزعت عربات صغيرة (تكتك نقل) على عدد من الاسر المعدمة ضمن جهود الجمعية لتحسين سبل العيش ونقل تلك الأسر من حالة الحاجة إلى حالة الإنتاج بما يمكنها من تحسين وضعها المعيشي.



ولفت العون إلى أن الفريق الميداني اطلع أيضا على مشروع إنشاء وتجهيز مركز يوسف النفيسي الصحي في حضرموت والذي سيفتتح قريبا.



وأعرب عن بالغ الشكر للسلطات اليمنية المحلية في جميع المحافظات ولمؤسسة «استجابة» للاعمال الانسانية ووزارة الاعلام الكويتية ووكالة الانباء الكويتية (كونا) على تعاونهم وتنسيقهم الفاعل دعما لأنشطة وجهود فريق الهلال الاحمر الكويتي لانجاز مهمته التي تمثلت بافتتاح 20 مشروعا تنمويا في قطاعات الصحة والتعليم والإغاثة والمياه ومشاريع إغاثية أخرى.



من جانبه، أشاد وكيل محافظة حضرموت عامر العامري، في تصريح صحافي، بالدعم الذي تقدمه الكويت للشعب اليمني ولمحافظة حضرموت من مشاريع مستدامة الأثر في ظل الظروف التي تشهدها البلاد.



وعبر العامري عن شكره وتقديره لجمعية الهلال الاحمر الكويتي على تدخلاتها المؤثرة في العديد من المجالات التي تخدم المجتمع اليمني في جميع المحافظات.