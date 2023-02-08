عاطف رمضان



أصدرت وكيلة وزارة الأشغال العامة م.مي المسعد قرارا إداريا بشأن إعادة تشكيل فريق عمل ضابط اتصال مع فريق المراقبين البيئيين بعضوية 9 أعضاء ولمدة 3 اشهر.



ويختص الفريق بتسهيل الاعمال المطلوبة من المراقبين البيئيين بما يخص الوزارة دون الإخلال باختصاصاتها، والقيام بالتنسيق مع قطاعات وإدارات الوزارة بما يخص القانون البيئي ومتطلباته والتأكد من وجود جميع الاعتمادات الخاصة بالقانون البيئي لتزويدها للمراقب في حال الطلب. ومن مهام الفريق تمثيل الوزارة بما يخص القانون البيئي دون الإخلال بالاعمال والاختصاصات المنوطة بإدارات الوزارة والتحقق من صحة المعلومات البيئية التي تقدمها الإدارات بما يخص القانون البيئي قبل تزويدها للمراقبين البيئيين.



ويرفع الفريق تقريرا شهريا بالإنجازات موضحا فيه المعوقات ان وجدت بما يخص المتطلبات ومدى التزام الجهات داخل الوزارة بما يخص القانون البيئي وطلبات المراقبين.



ووفق القرار ترفع للجنة الفنية لتطبيق نظام فرق العمل واللجان تقرير دوري شهريا عن أعمال الفرق محددا به خطة العمل الشهرية وما تم انجازه ونسبة الإنجاز.