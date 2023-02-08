التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في ديوان عام الوزارة مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت تشانغ جيانوي.



ويأتي اللقاء ترجمة لرؤى القيادة السياسية في الكويت وتنفيذا لمخرجات المباحثات الرسمية التي أجراها ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مع رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة شي جين بينغ على هامش القمة الخليجية - الصينية التي عقدت في 9 ديسمبر 2022 بمدينة الرياض.



وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية الوثيقة التي تربط الكويت وجمهورية الصين الشعبية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتنموية منها ومناقشة آليات التعاون الثنائي في إطار تطوير مشروع ميناء مبارك الكبير والأعمال الإنشائية والتشغيلية الخاصة بالمشروع وبحث عدد من المواضيع محل الاهتمام المشترك في هذا الإطار.