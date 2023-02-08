قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي سؤالا حول أنواع العقود الخاصة بمشاريع البلدية العمرانية والمشاريع التنموية والمبادرات.



وقالت م.الفارسي في سؤالها: بالإشارة إلى أنواع العقود ودور البلدية في تطوير المشاريع العمرانية من خلال وضع استراتيجية متكاملة عن طريق الاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات وتبني مشروعات محورية في عملية تطوير البلاد.



أتوجه بالسؤال:



ما أنواع العقود التي تخص مشاريع البلدية العمرانية، والمشاريع العمرانية التنموية، والمبادرات؟



أرجو ذكر 5 مشاريع لكل نوع من أنواع العقود المبرمة مع البلدية مع توضيح حالة المشروع (تصميم وتنفيذ وتشغيل)، يرجى التفضل بتقديم الجواب على شكل جدول.