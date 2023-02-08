محمود عيسى



ذكر موقع «زاوية» ان صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط ستحصل على مزيد من الدعم، مع توقعات بلوغ متوسط سعر خام برنت 94 دولارا على مدى السنوات الأربع المقبلة، ليرتفع صافي الثروات المالية لهذه الصناديق بحلول عام 2026 إلى 5.6 تريليونات دولار، مقارنة بـ 3.8 تريليونات دولار في الوقت الحاضر، وفقا لما نقله الموقع عن بنك MUFG، أكبر البنوك اليابانية في تقرير حديث اصدره مؤخرا.



وجاء في التقرير الذي صدر بعنوان «النظرة المستقبلية للشرق الأوسط 2023»، إن القوة المالية الهائلة لصناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط ستحصل على مزيد من الزخم بفضل توقعات ارتفاع النفط، ما سيرفع صافي الثروات المالية لما يعادل 247% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، وهو ما يمثل زيادة تراكمية تبلغ 1.8 تريليون دولار عما هي عليه اليوم. وجاء في التقرير أن هذا الحجم غير المسبوق من الفوائض سيؤدي لتحصين الميزانيات العمومية لدول المنطقة، ودعم الأصول الإقليمية المعرضة للمخاطر على المدى المتوسط، وتعزيز مكانتها كمنطقة تتمتع بمركز دائن صاف بالغ الأهمية في الاقتصاد العالمي. وقد كشفت المملكة العربية السعودية بالفعل عن استراتيجية لتنمية صندوق استثماراتها العامة من 607 مليارات دولار إلى 1.8 تريليونات دولار بحلول عام 2030. علاوة على ذلك، حطمت الصناديق في الشرق الأوسط الصور النمطية التي تتميز بالاستراتيجيات السرية، وأصبحت لديها المرونة والذكاء الاستثماري والنضوج على نحو يمكنها من تحريك بوصلة الاستثمار محليا وخارجيا. وقال البنك إن دورة الطاقة الفائقة المتوقعة على مدى عقد من الزمان والربط القوي لعملات دول المنطقة بالدولار يكرس وضع صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط كمرتكز ائتماني مستقر على المدى الطويل.



تجدر الإشارة إلى أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط ضاعفت استثماراتها من 22 مليار دولار في 2021 إلى 52 مليار دولار في 2022، بالإضافة إلى ذلك فإن خمسة من انشط 10 صناديق ثروة سيادية تنتمي إلى دول في الشرق الأوسط. وكان نصيب صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط في العام الماضي 26 صفقة من أصل 60 صفقة ضخمة تتجاوز قيمتها مليار دولار.



وعلى صعيد ذي صلة، قال تقرير حديث صادر عن شركة Bain & Company إن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط تستخدم عمليات الاندماج والاستحواذ للتوسع في قطاعات جديدة وإقامة شركات محلية رائدة.



وأشار التقرير إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمر 1.3 مليار دولار في أربع شركات مصرية في أغسطس 2022، بما في ذلك شركة أبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات ومناولة البضائع.