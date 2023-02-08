أسامة أبوالسعود



وجه رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان خطابا الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد أكد فيه جواز جمع العمل خلال فترتين على بند التكليف «أجر مقابل عمل».



وجاء في الخطاب، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، بشأن طلب الإفادة عن مدى جواز أن يجمع المكلفون بفترتين صباحية ـ مسائية بين قيمة المكافأة المقررة بلائحة نظام التكليف خلال الفترة الصباحية والفترة المسائية بحيث يكون الصرف عن كل فترة على حدة وذلك في ضوء موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 2 لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 21/8/2022 على صرف المكافآت المقررة من قبل مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 3 لسنة 2006 المنعقد بتاريخ 28/3/2006 للمكلفين خارج أوقات الدوام الرسمي خلال الفترة الصباحية للوحدات التنظيمية التي تعمل خلال الفترة المسائية، وللمكلفين خارج أوقات الدوام الرسمي خلال الفترة المسائية للوحدات التنظيمية التي تعمل خلال الفترة الصباحية وذلك لكل فترة على حدة.



وجاء رد رئيس ديوان الخدمة المدنية: انه في ضوء موافقة مجلس الخدمة المدنية المشار إليها أعلاه، فإنه يجوز أن يجمع المكلفون بفترتين صباحية ـ مسائية بين قيمة المكافأة المقررة من قبل مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 3 لسنة 2006 المنعقد بتاريخ 28/3/2006 خلال الفترة الصباحية والفترة المسائية بحيث يكون الصرف عن كل فترة على حدة.



وأشارت مصادر خاصة الى ان خطاب رئيس ديوان الخدمة المدنية ينهي العديد من المشاكل والمعاناة التي واجهت العاملين على بند التكليف «أجر مقابل عمل» وخاصة من فئة البدون (غير محددي الجنسية) وتحديدا محفظي ومحفظات كتاب الله العاملين على هذا البند، والذين اعتصموا أكثر من مرة بسبب وقف رواتبهم في السابق.