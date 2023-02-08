

يقول المديرون التنفيذيون لسلاسل الإمداد العالمية، إن الابتكار القائم على التكنولوجيا ومساعدة الشركات الصغيرة سيكون له الدور الرئيسي والفاعل لدفع النمو الاقتصادي غير النفطي للاقتصاد في دول الخليج، والتي تفوقت على معظم الاقتصادات الأخرى في مؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة في نسخته الرابعة عشرة.



وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند في مؤشر أقوى 50 دولة، بينما احتلت السعودية المركز السادس، حيث ظهر كلا البلدين ضمن المراكز العشرة الأولى بجميع فئات المؤشر الأربع: الخدمات اللوجستية المحلية، والخدمات اللوجستية الدولية، وأساسيات ممارسة الأعمال، والجاهزية الرقمية. كما احتلت قطر المركز التاسع عشر وظهرت في المراكز العشرة الأولى في جميع الفئات باستثناء الخدمات اللوجستية الدولية.



وقد سيطرت دول الخليج مرة أخرى على تصنيفات أساسيات ممارسة الأعمال، والتي تقارن الأطر القانونية والتنظيمية والضريبية لدول الأسواق الناشئة، حيث جاءت جميعها في صدارة فئة «البيئة الأفضل لممارسة الأعمال» التي تصدرتها الإمارات (1) وقطر (2) والسعودية (3) وعمان (5) والبحرين (6) وجاءت الكويت بالمركز (11).



واللافت في مؤشر هذا العام، أنه ومن بين اقتصادات دول الخليج الست، حسنت الكويت بشكل عام قدرتها التنافسية، واكتسبت مكانة أفضل في كل فئة، وفي مجال الجاهزية الرقمية، حققت كل من عمان، التي صعدت خمس مراتب إلى المركز العاشر، والبحرين التي صعدت ستة مراكز إلى المركز السادس عشر، أكبر القفزات بين دول مجلس التعاون الخليجي.



ويشتمل مؤشر أجيليتي في نسخته السنوية الرابعة عشرة، والذي استطلع استبيانه آراء 750 مديرا تنفيذيا عالميا في قطاع الخدمات اللوجستية على لمحة عامة حول معنويات الصناعة وتصنيف الأسواق الناشئة الرائدة في العالم، حيث يصنف المؤشر البلدان من حيث القدرة التنافسية الشاملة بناء على عوامل الجذب التي توفرها لمقدمي الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن وشركات النقل الجوي والبحري، والموزعين والمستثمرين. وقد طلب من المديرين التنفيذيين في الصناعة تحديد أهم محركات التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تجتمع في مساعيها تسريع نمو القطاع الخاص بهدف التقليل من الاعتماد على النفط والغاز كمصدر وحيد أو رئيسي للدخل.



وحدد المستجيبون العوامل الرئيسية مثل: تطوير التكنولوجيا والابتكار، البيئة الحاضنة للشركات الصغيرة، تطوير البنية التحتية، التكامل الإقليمي والعالمي، ظروف العمل متعددة الجنسيات، القوى العاملة الماهرة، وقف دعم الطاقة الخاصة بالاستهلاك المحلي، وخلق فرص عمل للنساء.



وخارج دول الخليج، شهد التصنيف تقلبا كبيرا، حيث أحدثت الصراعات والعقوبات والاضطرابات السياسية والعثرات الاقتصادية والتداعيات المستمرة لجائحة كورونا ضررا ملحوظا بالقدرة التنافسية لكل من أوكرانيا، وإيران، وروسيا، وكولومبيا وباراغواي، وغيرها، وبنفس الوقت وفي فئات معينة، تقدمت مجموعة من البلدان بمراكزها مثل: بنغلاديش وباكستان، والأردن، وسريلانكا، وغانا.



جدير بالذكر أن شركة ترانسبورت إنتلجنس، الشركة الرائدة في مجال تحليل وأبحاث قطاع الخدمات اللوجستية، تعمل على تجميع وإعداد المؤشر منذ إطلاقه عام 2009. وفي هذا السياق، أوضح جون مانرز بيل، الرئيس التنفيذي لشركة ترانسبورت إنتلجنس: «ليس من الممكن المبالغة في تقدير التحديات التي واجهتها بلدان الأسواق الناشئة في العامين الماضيين اللذين شهدا تضافرا للتوترات الجيوسياسية مع عدم اليقين المالي والآثار المستمرة لوباء كورونا، مما خلق بيئة أعمال واستثمار أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. إن الدور الذي يلعبه مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة في توفير نظرة ثاقبة لهذا المشهد البيئي المتقلب وغير المؤكد هو أكثر أهمية من أي وقت مضى».



أبرز تصنيفات مؤشر «أجيليتي» 2023



٭ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الإمارات (3) السعودية (6)، قطر (7)، تركيا (11)، عمان (12)، البحرين (14)، الكويت (15)، الأردن (16)، المغرب (20)، مصر (21)، تونس (32)، لبنان (33)، إيران (36)، الجزائر (41)، ليبيا (50).



٭ أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء: جنوب أفريقيا (24)، كينيا (25)، غانا (29)، نيجيريا (34)، تنزانيا (37)، أوغندا (43)، إثيوبيا (45)، موزمبيق (46)، أنغولا (48).



٭ آسيا: الصين (1)، الهند (2)، ماليزيا (4)، إندونيسيا (5)، تايلند (8)، فيتنام (10)، الفلبين (18)، كازاخستان (22)، باكستان (26)، سريلانكا (30)، بنغلاديش (35)، كمبوديا (38)، ميانمار (49).



٭ أميركا اللاتينية: المكسيك (9)، شيلي (13)، البرازيل (19)، أوروغواي (23)، بيرو (27)، كولومبيا (28)، الأرجنتين (31)، الإكوادور (39)، پاراغواي (40)، بوليفيا (44)، فنزويلا (47).



٭ أوروبا: روسيا (17)، أوكرانيا (42).