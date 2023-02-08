

بمناسبة العودة للمدارس، أعلن البنك التجاري عن إطلاق حمـلـتـه الـترويجية الـمخـصـصة لحساب «حسابي الأول» للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة، حيث تتيح الحملة للعملاء الجدد الذين ينضمون إلى عائلة حساب «حسابي الأول» ويقومون بإيداع مبلغ 50 د.ك حتى تاريخ 4 مارس 2023 الفرصة لدخول السحب على جهازين iPad.



وبهذه المناسبة، قالت بدور بوخمسين رئيس إدارة التسويق في البنك التجاري: يهتم البنك اهتماما كبيرا باحتياجات العملاء، لذلك يقدم هذه الحملة لعملاء «حسابي الأول»، وهو الحساب المثالي للأطفال الذي يساعدهم على التعرف على أهمية توفير المال والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة التي ننظمها على مدار السنة. ونختار هذا النوع من الجوائز التي تتناسب مع أسلوب حياة الجيل الحالي من الأطفال، اللذين يستخدمون الأجهزة الذكية ومنها أجهزة iPad للأغراض التعليمية والترفيهية، حيث أصبحت الدراسة وتحصيل المعلومات بالتصفح عبر الإنترنت أمرا متعارفا عليه وله متطلباته الخاصة.



ومن المعروف أن «حسابي الأول» يأتي مع بطاقة خاصة بتصميم مميز يناسب الأطفال. ويمكن لولي الأمر الاطلاع على حسابات أطفاله من خلال حسابه على تطبيق التجاري، علما أن البنك التجاري يسعى دوما للاهتمام بجيل المستقبل وتوفير أفضل المنتجات والخدمات والوسائل المصرفية لهم لتمكينهم من التوفير وتأمين مستقبلهم، فضلا عن الخصومات التي يحصل عليها أصحاب هذا الحساب عند التسوق لدى شركاء البنك التجاري.