101.7 % قفزة قياسية في أرباح الربع الأخير بعد إتمام الاستحواذ على «المتحد - البحرين»

63.2 مليون دينار حجم تخارجات البنك بنهاية 2022 لنركز على العمل المصرفي الأساس ي

بدأنا بتحويل بعض أصول وأعمال «المتحد - البحرين» لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

مساهمة «بيتك - تركيا» بصافي الأرباح بلغت 32.9%.. رغم ارتفاع التضخم وأثره المحاسبي



قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالتكليف عبد الوهاب الرشود إن «بيتك» حقق استفادة كبيرة من الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني من ناحية النتائج المالية.



وأضاف الرشود أن الاستفادة الفعلية في النتائج المالية جاءت بفترة الربع الأخير من 2022 اعتبارا من تاريخ إتمام الاستحواذ في 2 أكتوبر 2022، حيث شهد الربع الأخير نموا قياسيا وتاريخيا في أرباح مساهمي «بيتك» والتي بلغت 151.9 مليون دينار، وبنسبة زيادة 101.7% مقارنة بالربع الأخير من 2021.



كما ارتفعت ربحية السهم في الربع الأخير من 7.74 فلوس إلى 10.7 فلوس بزيادة 38.2%، هذا بالإضافة إلى الزيادة في إجمالي الموجودات وأرصدة مديني التمويل وحسابات المودعين وتحسن المؤشرات المالية المهمة.



وأشار الرشود خلال لقاء مع تلفزيون «CNBC عربية»، إلى أن البنك الأهلي المتحد - البحرين ساهم في أرباح 2022 بمبلغ 62.5 مليون دينار وبنسبة مساهمة 17.5%، وهي تمثل نتائج مجموعة البنك الأهلي المتحد عن الفترة من تاريخ الاستحواذ في 2 أكتوبر 2022 حتى نهاية العام المالي 2022، وذلك ضمن إطار نجاح استكمال صفقة استحواذ «بيتك» على 100% من أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني.



المؤشرات المالية



وعن أبرز المؤشرات المالية لعام 2022، أوضح الرشود أن أداء المجموعة استمر في التحسن بشكل كبير خلال عام 2022، وخصوصا بعد نجاح عملية الاستحواذ، مبينا أن صافي الأرباح ارتفع بنسبة 47% إلى 357.7 مليون دينار مقارنة بالعام السابق.



وأضاف أن صافي إيرادات التمويل ارتفع إلى 800.5 مليون دينار بنسبة نمو 36.7% مقارنة بالعام السابق، وارتفع صافي إيرادات التشغيل إلى 723.3 مليون دينار بنسبة نمو 43.8% مقارنة بالعام السابق، وزادت محفظة التمويل بنسبة 65.9% عما كانت عليه بنهاية 2021 لتبلغ 18.8 مليار دينار، وزاد إجمالي الموجودات بنسبة 69.7% لتبلغ 37 مليار دينار.



وفيما يتعلق بنسبة التكلفة إلى الإيراد، قال الرشود إنها تحسنت لتبلغ 32.5% مقارنة بنسبة 38% بالعام السابق، مبينا أن هذا التحسن جاء نتيجة زيادة إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 32.2%، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال لـ «بيتك» نحو 17.66%، أي أكثر من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، لتؤكد هذه النسبة متانة المركز المالي لمجموعة «بيتك».



القيمة السوقية الأعلى بالبورصة



ولفت الرشود إلى أن «بيتك» احتل المركز الأول بين البنوك الكويتية والشركات المدرجة في بورصة الكويت بقيمة سوقية حالية بلغت أكثر من 11 مليار دينار.



وعن سياسة التخارجات لـ «بيتك»، أشار إلى أن «بيتك» مستمر في سياسة التخارجات ضمن استراتيجية التركيز على العمل المصرفي الأساسي وتحقيق الاستدامة في الأرباح، موضحا أن التخارجات حتى نهاية 2022 بلغت نحو 63.2 مليون دينار.



وقال ان نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة تحسنت لتصل إلى1.32% في نهاية عام 2022 متضمنة البنك الأهلي المتحد (والتي يتم احتسابها وفقا لأسس احتساب بنك الكويت المركزي)، والتي بلغت 1.6% في نهاية عام 2021.



أما بالنسبة لتغطية الديون من المخصصات، فلفت الرشود إلى أنها بلغت نحو 379 % لـ«بيتك - الكويت» ونحو 341 % للمجموعة في نهاية عام 2022.



وقال الرشود: «انخفضت المخصصات المحملة على بيان الدخل خلال العام 2022 بنحو 54.1% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت نحو 62.1 مليون دينار، وتشمل مخصصات التمويل والاستثمار ومخصصات إضافية احترازية أخرى».



«بيتك - تركيا»



وعن مساهمة «بيتك - تركيا» في صافي الأرباح لعام 2022، أشار الرشود إلى أن أداء «بيتك - تركيا» كان جيدا، حيث انه على الرغم من ارتفاع التضخم وأثره المحاسبي، إلا أن نسبة مساهمة «بيتك - تركيا» في صافي الأرباح بلغت نحو 32.9%.



وبخصوص خطط تحويل أصول وأعمال الأهلي المتحد البحريني إلى إسلامية، أوضح الرشود انه تم البدء بتحويل بعض الأصول والأعمال الخاصة بالبنك الأهلي المتحد البحريني لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة تلك المتمثلة بالسندات التقليدية وتحويلها إلى صكوك إسلامية، وجار العمل على تحويل بقية الأعمال الخاصة بالبنك الأهلي المتحد لتصبح متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لجدول زمني محدد.