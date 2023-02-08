

أعلن البنك الأهلي المتحد عن مشاركته في الحملة التي أطلقها اتحاد المصارف الكويتية تحت عنوان (توظف بعد تجنيدك) من خلال ورشة عمل ويوم توظيفي خاص للمجندين بهدف مساعدة المواطنين الملتحقين بالخدمة العسكرية على الحصول وظائف مناسبة تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والوظيفي لهم بعد انتهاء فترة التجنيد، وهو ما يؤكد دور البنوك في إتاحة الفرصة لجميع الشباب الكويتي لتحقيق طموحاتهم في إطار المنفعة المشتركة وظيفيا ومجتمعيا.



وتعليقا على مشاركة البنك في هذه الفعالية التي أقيمت يوم الأربعاء الموافق الأول من فبراير الجاري على مسرح وزارة الدفاع الكويتية، أكد مدير عام الموارد البشرية في البنك الأهلي المتحد نقيب أمين أن هذه المبادرة لها طابع اجتماعي مميز نظرا لما تقدمه من رسالة لأبنائنا من المجندين الذين أتموا تجنيدهم بأن القطاع المصرفي يفتح ذراعيه أمامهم ويرحب بانضمامهم إليه من خلال فرص عمل متنوعة في مختلف قطاعات العمل المصرفي بما يتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم.



وأضاف: نثمن هذه المبادرة التي قام بها اتحاد المصارف الكويتية، ونؤكد سعادتنا بهذه الفرصة التي نتمكن من خلالها من اجتذاب عدد من أبنائنا الذين أنهوا دورهم في الخدمة الوطنية العسكرية، وأن نقدم لهم من ناحيتنا فرص عمل تساعدهم على استكمال مسيرة العطاء للوطن من خلال عملهم في القطاع المصرفي الذي يمثل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.



وأعرب أمين عن سعادته بالإقبال الذي شهده جناح «المتحد» في فعالية (توظف بعد تجنيدك) وما تم من مقابلات مبدئية عكست ثقة أبنائنا من المجندين في البنك، وحرصنا على إتاحة الفرصة لمن يرغب منهم في الانضمام إلى أسرة البنك، وذلك إيمانا من القيادة العليا بالبنك بجذب أفضل الكوادر الوطنية وتوفير أفضل الفرص لهم للارتقاء بهم في سلم الوظائف المتخصصة لخدمة الوطن. وأشار إلى أن «المتحد» يفخر بكفاءاته الوطنية، ويحرص دائما على دعم الشباب الكويتي الطموح، وتطوير مسيرتهم المهنية. من خلال الالتزام بتدريبهم وتنمية مهارتهم لإسراع وتيرة التطور المهني لهم.



وتقدم أمين بخالص الشكر الى وزارة الدفاع واتحاد المصارف الكويتية على هذه المبادرة المتميزة والتي تعد بداية موفقة لتعاون وزارة الدفاع مع القطاع الخاص، ولفت الى أن إقامة هذه الفعالية في الأول من فبراير بالتزامن مع يوم مراسم رفع العلم إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية للكويت لهذا العام في قصر بيان العامر، يزيد من تفاؤلنا بنجاحها واستمرارها لخير أبنائنا المجندين والذين نأمل أن يكونوا إضافة تثري القطاع المصرفي.