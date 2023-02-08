

ما أبرز الأغذية الغنية بالمعادن الضرورية؟



تلعب المعادن دورا مهما في وظائف القلب والدماغ، كما أنها ضرورية في إنتاج الهرمونات والإنزيمات. وتنقسم المعادن إلى فئتين بناء على مقدار ما يحتاج اليه جسم الإنسان، فهناك حاجة إلى نوع من المعادن بكميات أكبر وتشمل الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والكلوريد والفوسفور والماغنيسيوم. وفي المقابل هناك معادن مطلوبة بكميات أقل مثل الحديد والنحاس والفلورايد والسيلينيوم والزنك والكروم والموليبدينوم واليود والمانغنيز. وبشكل عام هناك مجموعة من الأطعمة التي توفر المعادن بكميات جيدة كما في القائمة التالية:



٭ المكسرات: تتميز المكسرات بغناها بالماغنيسيوم والزنك والمانغنيز والنحاس والسيلينيوم والفوسفور، حسبما ذكر موقع «هيلث لاين» الطبي. وتعد المكسرات الكاملة والبذور وجبة خفيفة مريحة وغنية بالعناصر الغذائية، ويمكن دمج زبدة المكسرات والبذور في العصائر.



٭ المحار: يعتبر المحار من الأغذية الغنية بالسيلينيوم والزنك والنحاس والحديد، بحسب دراسة نشرتها مجلة «علم الأغذية». ويغطي استهلاك 84 غراما من المحار الاحتياجات اليومية من الزنك والنحاس، ويوفر ما بين 22 و30% من الاحتياجات اليومية من السيلينيوم والحديد. ويعد الزنك عنصرا غذائيا ضروريا لدعم المناعة والانقسام الخلوي وإنتاج البروتينات.



٭ البروكلي والقرنبيط: يحد تناول البروكلي والقرنبيط من الأمراض المزمنة نظرا لغناها بالمعادن وخصوصا الكبريت المهم في الوظيفة الخلوية، وإنتاج الحمض النووي وإزالة السموم وتوليد «الجلوتاثيون»، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية. وإلى جانب الكبريت، فإن هذه الفئة من الخضراوات التي تشمل أيضا اللفت والجرجير والسلق والملفوف، تتميز بكونها مصدرا جيدا للمعادن الأخرى مثل الماغنيسيوم والبوتاسيوم والمانغنيز والكالسيوم.



٭ البيض: يحتوي البيض على نسبة عالية من الحديد والفوسفور والزنك والسيلينيوم، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والدهون الصحية ومضادات الأكسدة والبروتينات.



٭ الكاكاو: رغم أنه ليس غنيا بالعناصر الغذائية، إلا أن الكاكاو مليء بالمعادن وخصوصا الماغنيسيوم والنحاس، وفق المركز الوطني الأميركي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية.

عن «سكاي نيوز»