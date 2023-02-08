

مفرح الشمري



تبدأ منصة نتفليكس مساء اليوم بعرض مسلسل «الصفقة» في 190 دولة وبترجمات متعددة وهو من إنتاج شركة «بيوند»، للمنتج عبدالله بوشهري، ومن إخراج جاسم المهنا وكريم الشناوي ومن فكرة وتأليف نادية أحمد وآن سوبيل وآدم سوبيل وبطولة كوكبة من الفنانين وهم محمد المنصور وجاسم النبهان وروان مهدي ومنى حسين وفيصل العميري وحسين المهدي ومصطفى اشكناني وآخرون.



فريق عمل المسلسل من خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته «نتفليكس» لوسائل الاعلام الكويتية صباح الاثنين الماضي وصفوا مشاركتهم في هذا المسلسل بالمتعة والاثارة لانه عاشوا من خلاله حقبة الثمانينيات من القرن الماضي بكل تفاصيلها ومن خلال قصة جميلة ومثيرة تحمل بين طياتها تحدي المرأة الكويتية للمجتمع الذكوري خصوصا في سوق الأوراق المالية.



من جانبه، أكد الفنان القدير محمد المنصور انه وجد في نص المسلسل تحديا كبيرا واثارة دفعته للمشاركة في هذا العمل الذي يقدم المرأة الكويتية بصورة جميلة للدول الاخرى بأنها امرأة قادرة وتمتلك العزيمة والارادة في تحقيق طموحاتها وهذا ما سيشاهده الجمهور طوال حلقات المسلسل التي تنطلق من اليوم على شاشة منصة كبيرة مثل نتفليكس التي انتجت هذا العمل الثري جدا.



أما الفنانة روان مهدى فوصفت مشاركتها في هذا العمل بأنه تحدّ من نوع آخر لأن نص «الصفقة» أغراها واجبرها على تقديم شخصية «فريدة» شاكرة «نتفليكس» على مثل هذه الاعمال التي يبحث عنها المشاهدون في دول العالم للتعرف على حقب زمنية مرت علينا وربما البعض لم يعشها وتحمل بين طياتها الكثير من الحنين والشوق لمن عاشها، متمنية ان تنال حلقات «الصفقة» اعجاب الجمهور العربي والعالمي.



المخرج جاسم المهنا في المؤتمر الصحافي، امتدح حقبة الثمانينيات لأنها حقبة كانت ثرية على الكويت واهلها في جميع المجالات وايجاد عمل دارت احداثه فيها هذا يعطي للمشاهد بأن يتعرف عليها عن قرب خصوصا ان فكرة النص مثيرة وثرية وتوضح مدى قدرة المرأة في تحقيق طموحها حتى وان كان المجتمع الذكوري في تلك الحقبة مسيطرا.



وشكر المهنا «نتفليكس» على اهتمامها الكبير في انتاج هذه الأعمال الدرامية وعرضها من خلال منصتها لان المنصات الرقمية في الوقت الحالي حررت الجميع من العديد من القيود المختصة في عملية انتاج مسلسل درامي.



من جانبه، تمنى المخرج المصري كريم الشناوي النجاح لمسلسل «الصفقة» لان عناصر تنفيذه مكتملة وهذا دليل على ان شركة انتاجه واعية جدا لما تريد ان تقدمه للمشاهد خصوصا ان هذه التجربة له الاولى في الاعمال الكويتية والخليجية وهو سعيد بها لأنه تعاون مع فريق مميز وحريص على تنفيذ ادق التفاصيل من غير كلل او ملل.



أما الفنانة منى حسين فقالت انها سعيدة بهذه التجربة المميزة التي خاضتها من خلال حلقات «الصفقة» التي تجسد فيها شخصية «منيرة» التي تجدها احيانا خفيفة ظل واحيانا شديدة للتعامل مع المجتمع الذكوري المتواجد في سوق الاوراق المالية، شاكرة المنتج عبدالله بوشهري و«نتفليكس» على هذه الفرصة وتتمنى دائما ان تكون عند حسن ظن الجميع.



من جانبه، شكر المنتج عبدالله بوشهري جميع فريق عمل «الصفقة» الذين كانوا على قدر تحمل المسؤولية لتقديم عمل درامي من انتاجات نتفليكس الاصلية تدور احداثه في حقبة الثمانينيات، الحقبة التي كانت مميزة ومثيرة في المجتمع الكويتي ومن خلال احداث واقعية وحقيقية، واصفا انه «محظوظ جدا» مع هذا الفريق المميز ومحظوظ بمشاركة عدد من كبار النجوم في هذا العمل مثل الفنانة القديرة مريم الصالح واسمهان توفيق والفنان محمد المنصور وجاسم النبهان.



وقال ان قبول البعض الظهور بمشاهد محدودة هو ثقة غالية أعتز بها واتمنى ان اكون عند حسن ظنهم جميعا لخدمة الفن الكويتي بشتى الطرق وايصاله الى ابعد مدى.